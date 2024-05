La nuova linea di iPhone 16 sarà presentata da Apple nell’autunno di quest’anno. Per la nuova gamma di iPhone, ovvero iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, sono stati diffusi dei rumors in merito alla palette di colori con cui verrano rilasciati.

Nuovi indizi sui colori di iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Negli ultimi anni, le varie linee di iPhone sono state lanciate con cinque opzioni diverse di colori. Quest’anno, tuttavia, Apple potrebbe decidere di invertire questa tendenza. Infatti, secondo un rumor in particolare, almeno uno dei modelli standard di iPhone 16 sarà disponibile sul mercato in più opzioni di colore rispetto al passato. Infatti, secondo il leaker di Weibo “Fixed focus digital”, il prossimo modello di iPhone 16 Plus da 6,7 pollici sarà disponibile in una palette di sette colori, di cui cinque già presenti nella linea standard di iPhone 15. Tali colori, inoltre, potrebbero essere riproposti dall’azienda con una nuova finitura.

Nel 2023, iPhone 15 Plus è stato rilasciato con i seguenti colori: blu, rosa, giallo, verde e nero. Stando alle indiscrezioni del leaker, iPhone 16 Plus potrebbe essere lanciato anche nella gamma bianca e viola.

È importante anche sottolineare il fatto che il leaker in questione non ha esplicitato alcun contesto oltre al nome del modello di iPhone, quindi non è ancora chiaro se stia sostenendo che la palette di sette opzioni di colore sia stata pensata solo per iPhone 16 Plus. D’altronde, il leaker potrebbe aver notato nella catena di fornitura soltanto materiali per il modello di iPhone più grande. Però non si esclude che gli stessi colori potrebbero essere anche disponibili per il modello di iPhone 16 da 6,1 pollici. In ogni caso, considerato che la fonte del rumor non ha precedenti in termini di accuratezza, è necessario aspettare l’eventuale conferma di altre fonti per accertare la validità dell’indiscrezione diffusa.

I colori di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, secondo i rumor

Tendenzialmente, per quanto riguarda la linea di iPhone Pro, Apple ha sempre avuto la tendenza di scegliere dei colori dalle tonalità più fredde. È stato, ad esempio, il caso di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, per cui Apple ha rilasciato uno speciale chassis in titanio disponibile in quattro finiture dai colori tenui: Natural Titanium, Blue Titanium, White Titanium e Black Titanium.

Secondo un’indiscrezione proveniente dalla Cina, l’attuale colore Blue Titanium sarà sostituito nella gamma di iPhone 16 Pro dal colore Rose Titanium, mentre il Black Titanium verrà cambiato con la colorazione Space Black Titanium, che riprenderebbe l’omonimo colore dell’iPhone 14 Pro. La medesima fonte, in aggiunta, ha affermato che i colori Natural Titanium e White Titanium saranno leggermente diversi rispetto ai modelli di iPhone Pro precedenti. In particolare, il Natural Titanium sarà disponibile in una versione più tendente al grigio e il White Titanium sarà più vicino al colore bianco argento, simile alla versione argentata dell’iPhone 14 Pro.

Lo scorso anno Apple ha scelto di non offrire nessuna opzione di color oro per i modelli di iPhone rilasciati sul mercato. Considerata la popolarità che quel colore ha avuto fino al modello iPhone 14, è probabile che il nuovo Rose Titanium sia una versione in titanio di un colore simile all’oro.

Secondo un’altra fonte, invece, i modelli iPhone 16 Pro saranno disponibili nelle versioni Titanium Desert e Titanium Gray. Tali nomi suggeriscono che ci potrebbe essere una certa attendibilità in merito all’idea secondo cui verrà lanciata una versione in Titanium Rose e in Titanium Natural più grigiastra.

Un’ulteriore indiscrezione proveniente dalla Corea sostiene che i futuri modelli di iPhone 16 Pro utilizzeranno un processo migliorato per la finitura e colorazione del titanio. Stando alla stessa fonte, inoltre, questo nuovo processo di realizzazione renderà l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max più lucidi rispetto alla linea iPhone 15 Pro, la quale presenta una finitura dalle stile spazzolato. Le innovazioni introdotte nel processo di produzione, inoltre, permetteranno alla linea iPhone 16 Pro di avere un aspetto molto più lucido e simile all’acciaio inossidabile, pur essendo decisamente meno soggetto ai graffi rispetto al classico acciaio inox.