L’edizione 2024 del Computex sta per concludersi, possiamo dire (in anticipo) con un certo successo di pubblico e, cosa ancora più importante, di novità e presenze da parte degli espositori / produttori, un mix che ha funzionato bene e senza dubbio ha riportato la fiera di Taipei ai livelli pre-pandemia.

Detto questo, nelle ultime ore abbiamo coperto gli eventi più importanti del Computex 2024, i lanci sono stati molti e non hanno riguardato solo i big di settore e i colossi del mondo tech, ma anche partner e brand “secondari” di un certo calibro (la maggior parte) che per una questione di numeri e soprattutto di tempo utile, non possiamo coprire simultaneamente.

Spulciando nei vari stand però abbiamo potuto apprezzare interessanti e importanti novità dalla aziende espositrici, soprattutto inerenti al mondo PC desktop e componentistica che a nostro avviso meritano comunque di essere portate all’attenzione. In questo articolo quindi faremo un recap sulle novità Computex più interessanti passate inizialmente in sordina, cercando di fare una panoramica sui brand più noti.

Corsair al Computex 2024: dissipatori AiO, monitor e novità iCUE Link

Tra i grandi produttori di computer, componentistica e periferiche PC, non poteva mancare Corsair che in occasione del Computex ha mostrato le nuove ventole LX RGB e RX MAX con doppio anello RGB (ma disponibili anche senza) e il nuovo dissipatore CPU AiO ad altissime prestazioni iCUE LINK TITAN RX RGB. Quest’ultimo prevede un nuovo blocco pompa-waterblock sviluppato da FlowDrive, oltre a un design rivisto per la base, in rame, che dovrebbe garantire un migliore smaltimento del calore.

Allo stand del produttore californiano c’era anche il nuovo monitor gaming top di gamma XENEON 34WQHD240-C, un display OLED da 34 pollici con risoluzione 3.440x.1440 pixel, capace di un tempo di risposta pari a 0,03 ms e un refresh a 240 Hz. Rimanendo in ambito componenti, abbiamo visto gli alimentatori Corsair SF con certificazione 80 Plus Platinum e specifiche ATX 3.1 con PCI-E 5.0, con due bellissimi case: il Corsair I3500X con vetro temperato su frontale e laterale e supporto per componentistica con connettori inversi, e il mastodontico Corsair 9000D Airflow, un super tower con tecnologia InfiniRail, System Hub iCUE LINK e tutto lo spazio che volete per assemblare una build al top.

In chiusura, Corsair ha svelato anche il PC desktop One i500, caratterizzato da un design davvero particolare e una configurazione da primo della classe con Intel Core i9-14900K, NVIDIA GeForce RTX 4090 e sistema di dissipazione a liquido. Al momento non i sono dettagli sui prezzi, fatta eccezione per il Corsair One i500 che dovrebbe avere un prezzo base di circa 4.440 euro. Ultima, non per importanza, la partnership con Gigabyte AORUS, per integrare le funzionalità dei prodotti AORUS all’interno di Corsair iCUE, il tutto a quanto pare con altre collaborazioni imminenti con big del settore come ASUS ed MSI.

Enermax svela nuovi case e alimentatori da overclock

Un altro brand sempre presente a Taipei è Enermax, con base a Taiwan, da sempre attiva nel panorama del cooling e del PC building. A Computex 2024 il produttore ha mostrato in primis tre nuovi case: il mid-tower Air240 e i modelli Pano270 e Pano D58, tutti ottimizzati per garantire un airflow ottimale oltre che pieno supporto al cable-managment avanzato e alle componenti (schede madri o GPU) con connettori inversi/posteriori.

Enermax Air240 si può definire un case per la massa, mentre i prodotti serie Pano sono più curati esteticamente, offrendo al contempo molto spazio interno per accogliere dissipatori AiO sino a 360 millimetri o schede grafiche da 420 millimetri. Novità anche per quanto riguarda gli alimentatori, ambito dove Enermax ha svelato in realtà i prodotti più interessanti come i nuovi modelli certificati 80 Plus Platinum, conformi ATX 3.1 e dotati di connettore 12V-2×6 pin da 600 watt.

Tra le soluzioni di punta spiccano gli Enermax MaxTytan Digital 1650 W 80 Plus Titanium e Platimax 2400 W 80 Plus Platinum, unità ad altissimo profilo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza anche in fatto di design, qualità e modularità del cablaggio. C’è posto infine anche per un alimentatore da “overclock” realizzato in collaborazione con l’overclocker Splave; parliamo del REVOLUTION D.F. X PRO, disponibile in tagli da 1.000 e 1.200 watt e particolari funzionalità apprezzate da chi si diletta in questa pratica.

Cooler Master: dai sistemi a liquido ai PC, periferiche e accessori

Puntuale come ogni anno, anche lo stand Cooler Master è tra i meglio organizzati e soprattutto ricchi di nuovi prodotti. L’azienda, una delle tante che gioca in casa, ha mostrato diversi dissipatori di nuova generazione, tra questi spiccano sicuramente il MasterLiquid Mirage II (AiO) e il 612 Ventus, per chi invece punta a un top di gamma raffreddato ad aria. C’è posto anche per le ventole SickleFlow Edge 120 XT ARGB e le Mobius 120 XT, senza dimenticare i case Ncore 600 Prestige, Mythril Open Loop oltre che la rinnovata gamma Masterbox 500.

Il produttore è attivo anche nel segmento dei PC desktop preassemblati con i modelli Cooler Master NR2 Pro, HAF 5 Pro e Shark X, mentre non passa inosservato il monitor da gaming curvo GP57ZS da 57 pollici. C’è anche un mini PC, denominato Mini-X, con Intel Core Ultra (Meteor Lake) grafica integrata e 64 GB di RAM DDR5 5.600 MT/s. Per i PC builder arrivano anche i nuovi alimentatori di fascia enthusiast Mighty Platinum (fino a 3.000 watt) e i modelli passivi X Silent Edge Platinum (sino a 1.300 watt). Per i giocatori più esigenti infine segnaliamo le sedie gaming Hybrid M, Caliber X2C e Caliber R3C, tutte ideate e ottimizzate (anche con funzioni di massaggio) per garantire il meglio in fatto di ergonomia durante le lunghe sessioni di gioco.

Le novità per il cooling e il PC building di Noctua, Sharkon, Deepcool, e Phanteks

Tra le aziende che espongono a Computex abbiamo registrato una massiccia presenza di produttori specializzati nel cooling e il PC fai da te. Tra le più note c’è sicuramente Noctua che ha mostrato in anteprima il prossimo top di gamma per i dissipatori CPU ad aria, ovvero l’NH-D15 G2, rivisto nel design (8 heat-pipe rispetto alle 6 del modello attuale), nelle ventole (ora da 140 mm) oltre che per il prezzo, si vocifera di ben 149 dollari / euro.

L’azienda austriaca ha svelato anche le ventole ad alte prestazioni Noctua NF-A14x25 G2, le ventole next-gen da 120 mm e diverse soluzioni con partner terzi come Seasonic per un alimentatore a dir poco impressionante, il Seasonic PRIME TX-1600 con ventola Noctua e capace di un’erogazione di 1.600 watt. Ma non è tutto, c’è posto per un dissipatore “Super” ideato per il chip NVIDIA GH200 e i dissipatori ad aria dual-tower di prossima generazione.

Passiamo a Sharkoon, focalizzata molto sui case di nuova generazione con supporto per i sistemi a singolo cavo e/o connettori nascosti, oltre che sul design ricercato. In questo caso segnaliamo il Rebel C70 RGB, davvero originale con un tocco in legno sul frontale e un pannello finestrato che lascia intravedere tutte le componenti. Altre soluzioni da citare sono il mid-tower Elite Shark CA500 con doppio pannello finestrato e gestione avanzata del cablaggio, disponibile anche in una variante Micro-ATX, Elite Shark CM100, altrettanto valida e curiosa.

Tra i competitor nel segmento cooling troviamo anche Phanteks, presente a Taipei con il nuovo ecosistema di componenti per il cooling nome in codice NEXLINQ, composto a sua volta dalle ventole M25 G2, il dissipatore AiO Glacier One M25 G2 e l’hub NEXLINQ, tutti con connettore proprietario LINQ-6. Il kit NEXLINQ non dovrebbe essere troppo costoso (circa 190 euro tutto), mentre non passa inosservato il dissipatore ad aria per CPU PolarST4, i nuovi componenti per impianti a liquido custom Glacier EZ-Fit e le ventole di nuova generazione T30-140 con motore trifase.

Chiudiamo questo paragrafo con DeepCool, anche in questo caso piuttosto in forma con i nuovi dissipatori a liquido DeepCool Mystique dotati di ventole FD12 ARGB, gli inediti modelli Matrix LP240 ed LP360, arrivando ai dissipatori ad aria digitali come la serie AK Digital Pro e le ventole FD12/14 ARGB con design delle pale rivisto e connessione a cascata.

Memorie CAMM2 / LPCAMM2 ed SSD PCI-E 5.0 in mostra al Computex

A differenza di quanto ipotizzato, il Computex 2024 è stata la vetrina di lancio per le prime memorie che sposano il più recente standard CAMM2 o LPCAMM2. A Taipei molte aziende specializzate, vedi G.Skill, Teamgroup e Geil, hanno mostrato i primi sample su piattaforme desktop (funzionanti ovviamente), alcune delle quali anche con prestazioni davvero niente male. La taiwanese G.Skill, leader nel segmento dei moduli RAM di fascia alta, ha mostrato le memorie CAMM2 Ripjaws DDR5 da 8.000 e 7.800 MT/s con capacità sino a 48 GB per modulo e una tensione I/O di 1,45 volt.

Anche Geil ha esposto le sue memorie CAMM2 ed LPCAMM2 per notebook sino a 7.500 MT/s, insieme alle più recenti DIMM DDR5 da 9.000 MT/s per CPU AMD e kit da overclock estremo oltre i 10.000 MT/s. Rimanendo nel contesto, al Computex c’è anche Kingston con le prime DDR5 CAMM2 Fury Impact e le DDR5 FURY Renegade RGB sino a 8.000 MT/s e capacità pari a 96 GB.

Le nuove memorie CAMM2 hanno trovato posto sui primi prototipi di partner come ASUS ed MSI, entrambe in grande spolvero con modelli di schede madri Intel Z790 CAMM2. Per gli SSD invece, oltre al nuovo AORUS Gen5 14000 da 14 GB/s che avevamo già visto nei giorni scorsi, c’era in mostra il Patriot Viper PV573 Gen 5 x4 (rispettivamente 14 e 12 GB/s in lettura e scrittura sequenziale) insieme a nuovi modelli PCI-E 5.0 da 16 TB, senza dimenticare i nuovissimi SSD esterni Kingston Swift XS1000 con USB-C 20 Gbps e gli ultimi modelli consumer Fury Renegade PCI-E Gen 4.0.

Chiudono questo filone riservato alle memorie Teamgroup e Lexar. La prima è presente alla fiera di Taipei con le memorie DDR5 Teamgroup T-Force Xtreme Fuji e il suo nuovo SSD PCI-E 5.0 top di gamma T-Force GE PRO, capace di raggiungere anche questo i 14 GB/s; il produttore ha mostrato anche il suo primo sample di memoria CAMM2 T-Crate Expert Ai, insieme ad altre soluzioni RAM ed SSD con interfaccia PCI-E 5.0. Lexar non è da meno con gli SSD Gen 5.0 Professional NM990 e Professional NM980 e prestazioni sino a 14 GB/s, mentre non mancano ulteriori kit DDR5 Ares con velocità sino a 8.000 MT/s.

Le console gaming portatili di Zotac e ADATA svelate a Taipei

Abbiamo lasciato per ultime due novità che non riguardano il mondo PC e della componentistica, ma altrettanto interessanti visto che puntano ai gamer e al mercato delle console portatili. Si tratta della prima console targata Zotac, nome in codice Zone, e della soluzione ADATA XPG NIA che però al momento è più un prototipo.

La proposta di Zotac, che non dovrebbe tardare ad arrivare, utilizza un display AMOLED da 7 pollici con refresh a 120 Hz, risoluzione Full-HD e luminosità a 800 nit. La console pesa meno di 700 grammi per dimensioni che si attestano a 31 x 13,5 x 4 centimetri; a bordo una configurazione con processore AMD Ryzen 7 8840U da 8 core, GPU RDNA3 da 12 CU, 16 GB di RAM LPDDR5X 7.500 MT/s e un SSD PCI-E Gen 4.0.

Riguardo i costi, si vocifera di una console con un prezzo di circa 800 euro. Per ADATA XPG NIA invece siamo ancora in una fase di testing, ma sappiamo che sarà una console portatile con memoria espandibile (e soprattutto LPCAMM2) sino a 64 GB e piattaforma AMD Zen4 con grafica RDNA3 e una particolare funzionalità AI per gestire la risoluzione del display.