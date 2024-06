Tra i protagonisti del Computex 2024 c’è anche Gigabyte. L’azienda, oltre ad aver svelato le sue soluzioni per l’intelligenza artificiale, tema centrale anche dell’evento in corso a Taipei, ha annunciato l’arrivo di diversi nuovi prodotti che andranno ad arricchire la gamma Gigabyte nel corso dei prossimi mesi.

Schede madri di nuova generazione da Gigabyte

Il Computex 2024è stata l’occasione per Gigabyte di svelare la nuova gamma di schede madri, dotate di funzionalità avanzate come UC BIOS, WIFI EZ-Plug, M.2 EZ-Match e PCIe EZ Latch Plus. I nuovi prodotti di Gigabyte con supporto alla prossima generazione di Intel Platform e alla serie AMD X870.Tra le specifiche c’è il supporto Thunderbolt 4 e USB 4 oltre alla compatibilità con Wi-Fi 7 ed Ethernet fino a 10 Gb.

Il supporto M.2 EZ-Match e PCIe EZ-Latch Plus, inoltre, semplifica l’installazione dei componenti direttamente sulla scheda madre mentre con WIFI EZ-Plug diventa più facile installare l’antenna di rete wireless. Grazie alle novità nel settore dell’intelligenza artificiale e al nuovo software proprietario, Gigabyte ha anticipato anche miglioramenti per la funzionalità di overclock A.I. Boost.

Tra le novità annunciate da Gigabyte c’è anche TRX50 AI TOP, prima scheda madre di punta della serie AI TOP con cui l’azienda punta a realizzare componenti in grado di supportare appieno l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e l’addestramento dei propri modelli IA. La scheda madre è dotata di quattro slot PCIe Gen5 x16 e supporta quattro GPU a doppia scheda oltre che di quattro slot PCIe 5.0 x4 M.2 collegati alla CPU. C’è anche il supporto ai sistemi di connessione più veloci, con doppia rete LAN 10GbE e Wi-Fi.

SSD AORUS Gen5 14000: prestazioni al top

Tra le novità Gigabyte in mostra al Computex c’è spazio anche per il nuovo SSD AORUS Gen5 14000, con NAND 3D-TCL, che garantisce un aumento delle prestazioni del 99%, con una velocità di lettura sequenziale fino a 14.500 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 12.700 MB/s. Il nuovo SSD è dotato del supporto Direct Storage e, per la sicurezza dei dati, della crittografia AES-256.

Le prestazioni della memoria SSD di Gigabyte sono riepilogate da questo screen diffuso dall’azienda che conferma le capacità del nuovo modello AORUS.

Cooperazione con iCUE di Corsair

Tra le novità annunciate c’è anche una nuova cooperazione tra Gigabyte e iCUE di Corsair che uniranno le forze, a partire dalla versione di giugno dei rispettivi software, per potenziare la compatibilità multi piattaforma, con la possibilità di sfruttare l’interoperabilità del software, per il controllo completo dei sistemi di illuminazione dei prodotti di entrambe le aziende.

Tramite GCC di Gigabye, quindi, sarà possibile controllare le periferiche Corsair e le intestazioni ARGB di iCUE, in modo semplice e immediato. Gigabyte, inoltre, ha confermato anche di essere al lavoro con altri produttori, con l’obiettivo di garantire l’interoperabilità con altri software e consentire agli utenti una migliore gestione dei prodotti Gigabyte.