HP aggiorna il proprio catalogo di laptop basati su ChromeOS e annuncia il debutto sul mercato di quattro nuovi Chromebook; nel dettaglio si tratta di Chromebook x360 14, Chromebook 14, Chromebook Plus x360 14 e Chromebook Plus 14. Si tratta di dispositivi pensati e ottimizzati per garantire prestazioni, elevata autonomia e soprattutto flessibilità; grazie all’ultima versione di ChromeOS infatti, i nuovi arrivati permettono una gestione ottimale di file, documenti e contenuti multimediali, sincronizzando il tutto con il nostro smartphone Android tramite Phone Hub.

Le novità dei Chromebook HP 2024

Come facilmente suggerisce la sigla, i quattro Chromebook annunciati da HP condividono lo stesso design sostenibile e la stessa diagonale da 14 pollici, un pannello (fino a) Full-HD con supporto touch e luminosità sino a 300 nit; abbiamo una variante standard, Chromebook 14″ e una convertibile, Chromebook x360 14″, a queste poi si aggiungono le versioni Plus che offrono funzionalità premium per un’esperienza utente ancora migliore. I modelli HP Chromebook 14 e x360 14 “standard” possono contare su processori Intel sino a Core i3 ADL-N, memorie RAM LPDDR5, storage UFS e connettività WiFi 6E; l’autonomia è dichiarata in 12,5 ore con supporto HP Fast Charge che permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. A bordo sono presenti anche due altoparlanti stereo e una webcam FHD potenziata con AI dotata di otturatore per la privacy.

Chi opta invece per la linea HP Chromebook Plus 2024 ha la possibilità si sbloccare funzionalità premium per dare sfogo alla creatività e più in generale alla collaborazione avanzata e senza limiti in team lavorativi. Con gli HP Chromebook Plus si può puntare al multi-tasking spinto, con supporto fino a 300 schede su 16 scrivanie virtuali, semplificando allo stesso tempo i flussi di lavoro mantenendo la produttività sia online che offline con Documenti, Fogli e Presentazioni Google integrate. Sarà possibile inoltre sfruttare strumenti di videoconferenza basati sull’intelligenza artificiale, come sfocatura dello sfondo, cancellazione del rumore e regolazioni automatiche per chiarezza e/o illuminazione, senza dimenticare le funzionalità avanzate di editing multimediale su Google Foto e app come Adobe Photoshop e Adobe Express, basate sull’intelligenza artificiale generativa di Adobe Firefly.

Caratteristiche tecniche HP Chromebook 14 2024

A seguire le schede tecniche dettagliate dei nuovi HP Chromebook 14 serie 2024:

HP Chromebook 14″

Display 14″, HD, 250 nit

CPU Intel Processor N100

GPU Intel UHD

RAM 4 GB LPDDR5 4.800 MT/s

Storage 64 GB eMMC

Rete WiFi 6 e Bluetooth 5.3

Porte USB Type-C 5 Gbps con Power Delivery e DisplayPort 1.4 USB Type-A 5Gbps signaling rate combo jack cuffie microfono

Webcam HP True Vision 720P

Audio due altoparlanti stereo

Batteria 47 WHr

Sistema Operativo ChromeOS

HP Chromebook Plus 14″

Display 14″, IPS FHD, 300 nit

CPU Intel Core i3-N305

GPU Intel UHD

RAM 8 GB LPDDR5 4.800 MT/s

Storage 128 GB UFS

Rete WiFi 6 e Bluetooth 5.3

Porte 2x USB Type-C 5 Gbps con Power Delivery e DisplayPort 1.4 USB Type-A 5Gbps signaling rate combo jack cuffie microfono

Webcam HP True Vision 1080P

Audio due altoparlanti stereo

Batteria 47 WHr

Sistema Operativo ChromeOS

HP Chromebook x360 14″

Display 14″, IPS FHD, multi-touch, 250 nit

CPU Intel Core i3-N305

GPU Intel UHD

RAM 8 GB LPDDR5 4.800 MT/s

Storage 128/ 256 GB UFS

Rete WiFi 6/WiFi 6E e Bluetooth 5.3

Porte USB Type-C 5 Gbps con Power Delivery e DisplayPort 1.4 USB Type-A 5Gbps signaling rate combo jack cuffie microfono

Webcam HP True Vision 720P/1080P

Audio due altoparlanti stereo

Tastiera retroilluminata opzionale

Batteria 47 WHr

Sistema Operativo ChromeOS

HP Chromebook Plus x360 14″

Display 14″, IPS FHD, multi-touch, 250 nit

CPU Intel Core i3-N305

GPU Intel UHD

RAM 8 GB LPDDR5 4.800 MT/s

Storage 128 GB UFS

Rete WiFi 6 e Bluetooth 5.3

Porte 2x USB Type-C 5 Gbps con Power Delivery e DisplayPort 1.4 USB Type-A 5Gbps signaling rate combo jack cuffie microfono

Webcam HP True Vision 1080P

Audio due altoparlanti stereo

Tastiera retroilluminata

Batteria 47 WHr

Sistema Operativo ChromeOS

Disponibilità e prezzi

La disponibilità sul mercato italiano dei nuovi HP Chromebook 14 2024 è prevista per l’estate, non sorprende quindi che prezzi ed eventuali configurazioni dettagliate per l’Italia verranno comunicati solo a ridosso della data di lancio effettiva. Per il momento quindi vi lasciamo con prezzi e disponibilità relative al mercato statunitense: