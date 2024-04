Acer allarga la sua linea di notebook della linea Chromebook Plus con un nuovo modello da 14 pollici: si tratta di Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T), che arriva in Italia a distanza di pochi mesi dalla variante CB514-3H/T (che dispone di processore AMD Ryzen). Il nuovo modello, secondo le parole del produttore, integra funzionalità pensate per creare, connettersi e divertirsi grazie a una maggiore capacità di archiviazione, a un editing fotografico basato sull’intelligenza artificiale e all’utilizzo di app creative.

Acer presenta il nuovo Chromebook Plus 514 con processore Intel

Acer svela il nuovo Chromebook Plus 514 (CB514.4H/T), un modello pensato per “fare di più”, come del resto anticipato dalla sua appartenenza alla linea Plus: quest’ultima è una certificazione che è stata lanciata lo scorso ottobre con l’intento di contraddistinguere i migliori dispositivi con sistema operativo ChromeOS.

“Il nuovo Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T), rappresenta la combinazione ideale di design, schermo Full HD da 14 pollici e tecnologia all’avanguardia, concepita per consentire agli utenti di sfruttare appieno le stimolanti funzionalità offerte dal dispositivo“, ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. “Oggi i device Acer Chromebook Plus sono in grado di offrire maggior produttività, connettività e autonomia, caratteristiche sempre più richieste da studenti, professionisti e famiglie“.

Il nuovo modello Acer è dotato di un processore Intel Core i3-N305, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da un massimo di 512 GB di memoria NVMe per un multitasking efficiente e prestazioni ancora più reattive. Questo che si tratti di eseguire app integrate alimentate dall’intelligenza artificiale (come Documenti Google e Google Foto), visualizzare contenuti in Full-HD sullo schermo 1080p, realizzare video con LumaFusion o quant’altro.

Il display è un LCD TFT IPS da 14 pollici a risoluzione 1920 x 1080, con luminosità di 300 nit e ampi angoli di visualizzazione. Secondo l’azienda taiwanese, questo pannello è lo strumento ideale per utilizzare gli strumenti di progettazione grafica e di editing fotografico alimentati dall’IA, come Magic Eraser di Google Foto (in arrivo anche per i non abbonati Google One) e i software Adobe Photoshop e Adobe Express, che sfruttano l’IA generativa di Adobe Firefly. Lo schermo è disponibile anche in versione touch con rivestimento antiriflesso.

La connessione Wi-Fi 6E unita alla webcam a risoluzione 1080p con tecnologia di riduzione del rumore (TNR) e ai tool potenziati dall’IA, rendono il nuovo Chromebook ideale pure per le videoconferenze. Sono presenti strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale pensati per migliorare la nitidezza, l’illuminazione e sfocare gli sfondi; l’illuminazione automatica del volto va a regolare autonomamente l’esposizione in base alle condizioni di luminosità circostanti. Per la privacy, gli utenti possono chiudere la webcam o disattivare i microfoni con un semplice clic.

Non mancano la connettività Bluetooth 5.2 e un’ampia dotazione di porte, che include due porte USB 3.2 Gen 1 Type-C e due porte USB Type-A. Chromebook Plus 514 di Acer integra una batteria da 53 Wh che promette un’autonomia fino a 11 ore, e dunque la copertura dell’intera giornata lavorativa o di svago.

Specifiche tecniche di Acer Chromebook Plus 514: display LCD TFT IPS da 14 pollici a risoluzione Full-HD (1920 x 1080 pixel), multi-touch opzionale integrato

da a risoluzione (1920 x 1080 pixel), multi-touch opzionale integrato processore Intel Core i3-N305 con 6 MB di cache Smart, 1,8 GHz di clock con tecnologia Intel Turbo Boost fino a 3,8 GHz

con 6 MB di cache Smart, 1,8 GHz di clock con tecnologia Intel Turbo Boost fino a 3,8 GHz scheda grafica Intel UHD

8 GB di RAM LPDDR5 integrata

di RAM LPDDR5 integrata fino a 512 GB di memoria NVMe PCIe Gen 3

di memoria NVMe PCIe Gen 3 connettività Wi-Fi 6E , Bluetooth, due porte USB Type-C (con supporto DisplayPort e ricarica USB), due porta USB Type-A, lettore schede microSD

, Bluetooth, due porte USB Type-C (con supporto DisplayPort e ricarica USB), due porta USB Type-A, lettore schede microSD webcam Full-HD con copertura privacy

con copertura privacy touchpad OceanGlass, doppi speaker con audio DTS

batteria al litio a 3 celle da 53 Wh , con ricarica rapida

, con ricarica rapida sistema operativo: ChromeOS

dimensioni e peso: 326,87 x 224,93 x 20,5 mm, 1,43 kg

Acer Chromebook Plus 514 è un notebook compatto e resistente, grazie anche al telaio conforme agli standard MIL-STD 810H. È caratterizzato da materiali riciclati, un packaging sostenibile, un design a basso consumo energetico con certificazione Energy Star, un touchpad OceanGlass (realizzato con plastiche riciclate provenienti dagli oceani) e diverse registrazioni EPEAT, che vanno a concretizzare lo spirito dell’iniziativa Earthion, volta a creare un impatto ambientale positivo.

Il nuovo dispositivo è disponibile eventualmente con l’upgrade Chrome Education, per una gestione su larga scala per supportare gli amministratori scolastici e rispondere sia alle esigenze degli insegnanti sia a quelle degli studenti. Educatori e studenti possono accedere a strumenti didattici e di collaborazione come Screencast, Adobe Express e File Sync. Gli amministratori possono anche implementare facilmente configurazioni di sicurezza per preservare gli studenti e la scuola stessa da eventuali minacce.

La linea è disponibile pure con l’aggiornamento Chrome Enterprise, che sblocca le funzionalità aziendali integrate in ChromeOS. Con queste ultime, gli amministratori IT possono mantenere elevati i livelli di produttività e gestire i dispositivi in modo intuitivo, con registrazione zero-touch e un’esperienza utente semplificata. Tutto questo con il supporto IT 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e l’assistenza dedicata per la risoluzione dei problemi con il sistema operativo di Google.

Prezzo e uscita del nuovo Acer Chromebook Plus 514

Il nuovo Acer Chromebook Plus 514, modello CB514-4H/T, non è purtroppo disponibile fin da subito: sarà acquistabile in Italia a partire dal mese di giugno 2024 con prezzi di partenza di 479 euro.