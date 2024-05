ASUS amplia la propria offerta di periferiche da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano del mouse ROG Keris II Ace, periferica top di gamma che va a espandere la linea ROG Ace, ideata e realizzata per sposare al meglio le esigenze di gamer professionisti e più in generale degli eSports.

Design compatto ma ergonomico, abbinato a un design curato e originale sono i tratti distintivi di questo mouse da gaming, collocato come vedremo nella fascia alta, ma dotato di una scheda tecnica che non lascia spazio a interpretazioni, in primis per un sensore a dir poco impressionante da ben 42.000 DPI. Un sogno quindi per i gamer più esigenti che sono alla continua ricerca della periferica perfetta per giocare; ma vediamone meglio i dettagli.

ASUS ROG Keris II Ace: caratteristiche da primo della classe

Il nuovo ROG Keris II Ace porta avanti nel migliore dei modi la tradizione dei mouse da gioco ASUS Keris, periferiche che devono soddisfare l’utente non solo dal punto di vista delle prestazioni e del design, ma anche sotto il profilo dell’ergonomia se pensiamo che siamo di fronte a gamer che effettuano lunghissime sessioni di gioco. ROG Keris II Ace, disponibile in Standard Black o Moonlight White, vanta un design esclusivo, ottimizzato nelle forme e nell’ergonomia per garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco.

Tra gli accorgimenti di ASUS segnaliamo ad esempio i bordi inclinati verso l’interno per garantire una presa solida e comoda, pulsanti laterali posizionati in modo da essere facilmente accessibili con il pollice, per finire con la piccola sporgenza a destra che permette di appoggiare l’anulare e consentire una migliore mobilità per l’indice e il medio. Piccolezze che, abbinati a un peso di soli 54 grammi, possono fare la differenza negli eSports, senza dimenticare i piedini di alta qualità, realizzati in PTFE 100% per facilitare movimenti fluidi e veloci.

Passando invece alle specifiche e alle caratteristiche hardware, il profilo rimane altissimo soprattutto se guardiamo al sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI che si abbina alla perfezione con i micro switch ottici ROG (da 100 milioni di click) e la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz, abbattendo praticamente al minimo i tempi di latenza. Tra le novità di questo mouse va segnalato anche il ROG Polling Rate Booster, un esclusivo dongle ROG in grado di gestire frequenze di polling fino a 4.000 Hz in modalità wireless e fino a 8000 Hz nell’utilizzo via cavo.

ROG Keris II Ace supporta ovviamente anche il Bluetooth, offrendo tra l’altro un’elevata efficienza energetica; secondo l’azienda infatti, questo mouse garantisce sino a 107 ore di gioco non-stop, ovvero più di quattro giorni consecutivi. L’ultimo arrivato in casa ASUS supporta anche la tecnologia ROG Omni Receiver, grazie alla quale è possibile collegare in modalità wireless una tastiera e un mouse compatibili usando un singolo dongle. Un mouse di questa portata va abbinato ovviamente a un tappetino adeguato, motivo che spinge l’azienda a consigliare l’accoppiata con un ROG Moonstone Ace L in vetro o, in alternativa con un ROG Hone Ace Aim Lab Edition, realizzato in tessuto.

Quanto costa e dove comprare il mouse ASUS ROG Keris II Ace

Il mouse ROG Keris II Ace è disponibile nelle due varianti Standard Black o Moonlight White sull’eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store; il prezzo consigliato è di 179,99 euro, con disponibilità anche su rivenditori terzi come Amazon Italia. A seguire vi lasciamo alcune opzioni di acquisto: