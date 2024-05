Puntuale come un orologio, nelle scorse ore è arrivato come ogni secondo martedì del mese il Patch Tuesday, ovvero l’insieme di aggiornamenti cumulativi per sistemi Windows rilasciati da Microsoft che mirano a correggere eventuali falle di sicurezza, problemi di compatibilità, software e altri bug minori.

In questo caso vi segnaliamo le ultime novità per Windows 11 e Windows 10 che, tra le altre cose, vedono finalmente risolta la problematica sulle connessioni VPN che era sorta dopo l’installazione degli ultimi aggiornamenti Windows del mese di aprile. Ma vediamo i dettagli più salienti degli ultimi pacchetti rilasciati da Microsoft.

Windows 11 e Windows 10 si aggiornano, risolto il problema alle VPN

Partiamo con Windows 11 che riceve in realtà due aggiornamenti: per gli utenti attualmente su Windows 11 23H2 e 22H2 è disponibile il pacchetto KB5037771, mentre per chi è ancora fermo a Windows 11 21H2 arriva il KB5037770. L’ultima versione di Windows 11, la 23H2, arriva così alla build 22621.3593, risolvendo in primis il fastidioso problema riscontrato fino a qualche giorno fa sulle reti VPN che, ricordiamo, portava a errori di connessione o interruzioni delle stesse tra client e server.

Il Patch Tuesday di maggio risolve solo una vulnerabilità critica di Microsoft SharePoint Server legata all’esecuzione di codice in modalità remota. Vengono risolte anche 17 elevazioni delle vulnerabilità dei privilegi e due vulnerabilità di bypass delle funzionalità di sicurezza; in totale le correzioni sono ben 61.

Non ci sono molte altre novità di rilievo in questo pacchetto di aggiornamenti che, stando al changelog di Microsoft, risolve comunque una problematica sui controller di dominio, un bug che poteva impattare sulla modalità di protezione virtuale in applicativi VPN (ma anche su Windos Hello e Key Guarda ad esempio), risolvendo inoltre un ulteriore problema sulle connessioni SMB multicanale con relativa ottimizzazione delle prestazioni.

Oltre alle VPN, anche la versione Windows 11 21H2 presenta correzioni mirate, tra queste si evidenziano il blocco del browser in modalità IE e l’impossibilità in alcuni scenari di personalizzare l’immagine del profilo utente. Anche per Windows 10 troviamo diversi pacchetti di aggiornamento in base alla versione utilizzata dall’utente, dalla più “recente” Windows 10 22H2 arrivando alla 20H2 e precedenti (sino alla 1507). Da segnalare che anche in questo caso Microsoft ha risolto il problema delle connessioni VPN, mentre il resto degli aggiornamenti prevede le classiche patch di sicurezza con le ultime definizioni per tutte le build Windows 10 sopraccitate.

Come aggiornare Windows 11

Gli ultimi aggiornamenti Microsoft per Windows 11 e Windows 10 sono già disponibili attraverso il canale Windows Update; per chi invece volesse scaricare manualmente i singoli pacchetti può consultare in alternativa il Microsoft Update Catalog (a questo link).

Ricordiamo infine che per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: