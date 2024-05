Se anche voi avete sperimentato problematiche con la vostra VPN dopo l’installazione degli ultimi aggiornamenti Windows di aprile, sappiate che non siete i soli. Dopo diverse segnalazioni in merito provenienti da utenti sparsi per il globo, Microsoft ha rilasciato in queste ore una dichiarazione ufficiale sul forum di supporto di Windows, confermando in sostanza che la causa dei problemi riportati dagli utenti sarebbero da ricondurre proprio gli aggiornamenti di sicurezza Windows del mese scorso.

Anticipiamo subito che l’azienda di Redmond ha subito fornito dettagli riguardo la procedura per aggirare il problema, tuttavia al momento non è chiara la causa che, almeno di primo acchito, colpirebbe non solo Windows 11 ma anche le versioni precedenti del sistema operativo Microsoft.

Come risolvere gli errori di connessione VPN dopo gli aggiornamenti Windows

Partiamo dicendo che le problematiche segnalate dagli utenti si riferiscono soprattutto a errori di connessione o interruzioni delle stesse tra client e server. Si parla di una problematica multipiattaforma, quindi non isolata, che interessa nel dettaglio Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022 e versioni ancora precedenti.

Come anticipato, lo staff Microsoft al momento non è riuscito a fornire dettagli sulla causa del problema, sottolineando però che c’è già una squadra che lavora sull’inconveniente e ulteriori informazioni saranno comunicate a breve. Nel frattempo, l’azienda fornisce una soluzione rapida (non sappiamo quanto indolore) per aggirare questo bug e che, inevitabilmente, prevede la disinstallazione delle ultime patch di aprile.

A seguire il dettaglio degli aggiornamenti da eliminare in base alla versione del sistema operativo utilizzato:

Windows 11 22H2 e Windows 11 23H2 pacchetto KB5036893

Windows 11 21H2 pacchetto KB5036894

Windows 10 pacchetto KB5036892

Windows Server 2022 pacchetto KB5036909

Windows Server 2019 pacchetto KB5036896

Windows Server 2016 pacchetto KB5036899

Windows Server 2012 pacchetto R2 KB5036960

Windows Server 2012 pacchetto KB5036969

Inutile quasi ribadire che la disinstallazione di un aggiornamento cumulativo per Windows di questo tipo rimuoverà eventuali nuove funzionalità oltre che le ultime definizioni in ottica sicurezza e non solo; prima di procedere con la rimozione dell’aggiornamento quindi consigliamo di valutare bene la questione, questo a meno che la VPN non sia vitale per la vostra attività da PC. La rimozione di un pacchetto Windows può essere effettuata con il comando DISM/Remove-Package; prima di questo però assicuratevi della presenza del pacchetto incriminato con la riga di comando DISM /online /get-packages.