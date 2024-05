Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Microsoft ha annunciato di avere dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti con i quali vengono implementati dei miglioramenti per Paint e per lo Strumento di cattura di Windows 11.

In particolare, gli update in questione sono al momento disponibili solo per gli utenti Windows Insiders nei canali Canary e Dev.

Strumento di Cattura e Paint si aggiornano su Windows 11

Iniziando da Strumento di cattura, l’aggiornamento porta l’applicazione alla versione 11.2404.37.0 e introduce tra le altre cose il supporto per le emoji e la scansione di codici QR.

Per quanto riguarda le faccine, gli utenti possono usarle per “contrassegnare” un’immagine catturata (la relativa opzione si trova nella barra degli strumenti):

Con questa versione viene anche aggiunta la possibilità di rilevare i codici QR negli screenshot, in modo da poter seguire facilmente il collegamento sul proprio PC (il sistema di rilevamento del codice QR verrà visualizzato automaticamente quando si inserisce Azioni di testo dall’area di markup).

Tra le altre novità segnalate vi sono dei piccoli miglioramenti per quanto riguarda la modifica dell’opacità e dei colori di contorno delle forme e il ritorno del righello nel menu a discesa “Visualizza altro”.

Passando a Paint, l’aggiornamento porta l’applicazione per Windows 11 alla versione 11.2404.42.0 e introduce la modifica del nome della funzionalità Cocreator, che diventa Image Creator. Nessuna novità per quanto riguarda il suo funzionamento: tale soluzione, infatti, continua ad aiutare gli utenti a creare delle opere in Paint, descrivendo in poche parole ciò che desiderano realizzare, il tutto ovviamente con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Il team di Microsoft precisa che queste novità non sono già disponibili per tutti gli utenti Windows Insider, in quanto gli sviluppatori desiderano monitorare i feedback e scoprire eventuali bug prima di distribuirle a livello globale.