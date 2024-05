A meno di 5 mesi di distanza dagli ultimi rincari dello scorso gennaio, DAZN ha alzato di nuovo i prezzi. Stavolta però, non riguarda i tre piani disponibili, ma solo DAZN Plus, abbonamento che costa 60 euro in più all’anno scegliendo il piano annuale, e 10 euro al mese in più optando per quello mensile.

DAZN ha annunciato queste novità nella giornata di ieri con una nota e tramite email dirette ad alcuni clienti, ai quali l’azienda ha comunicato le modifiche in arrivo, che riguardano anche i clienti già abbonati, i quali hanno comunque la possibilità di recedere dal servizio senza penali o costi di disattivazione.

I nuovi prezzi per guardare DAZN: cosa cambia e cosa no

Non cambiano le caratteristiche delle tre formule con cui DAZN divide la sua offerta di contenuti: tre diversi piani (Start, Standard e Plus) con costi e funzionalità incluse diverse. Prima di passare alle novità, ecco uno schema di confronto con gli sport inclusi, il numero delle reti e i dispositivi registrabili.

Questi sono invece i nuovi prezzi dei tre abbonamenti attualmente in vigore (già visibili sul sito di DAZN):

Start costa 14,99 euro al mese con abbonamento mensile, 11,99 euro al mese con vincolo annuale o 99 euro per un anno con pagamento in un’unica soluzione;

costa 14,99 euro al mese con abbonamento mensile, 11,99 euro al mese con vincolo annuale o 99 euro per un anno con pagamento in un’unica soluzione; Standard costa 40,99 euro al mese con abbonamento mensile, 34,99 euro al mese con vincolo annuale o 359 euro per un anno con pagamento in un’unica soluzione;

costa 40,99 euro al mese con abbonamento mensile, 34,99 euro al mese con vincolo annuale o 359 euro per un anno con pagamento in un’unica soluzione; Plus costa 59,99 euro al mese con abbonamento mensile e con vincolo annuale, o 599 euro per un anno con pagamento in un’unica soluzione.

In sostanza, DAZN ha alzato soltanto i prezzi della formula Plus, che passa da 49,99 euro a 59,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento mensile, e da 539 euro a 599 euro l’abbonamento annuale. Considerando i recenti rincari, i prezzi per guardare DAZN sono aumentati notevolmente nel giro di pochi mesi: basti considerare che, prima degli aumenti di gennaio scorso DAZN Plus costava 45,99 euro al mese (15 euro in meno di ora) e 449 euro l’anno con pagamento in un’unica soluzione (150 euro in meno). Questi aumenti riguardano anche chi è già cliente di DAZN, persone alle quali l’azienda sta inviando delle email per comunicare le modifiche in questione:

A partire dal 11/08/2024, il nuovo prezzo del tuo piano (DAZN PLUS Annuale con pagamento in un’unica soluzione) sarà di 599 euro all’anno, pari a 49,92 euro al mese. […] Puoi scegliere di aderire al “Piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità” in completa autonomia, accedendo a partire dall’11 Giugno 2024 alla sezione “Abbonamento” all’interno dell’area “Il Mio Account”. Qualora decidessi di attivare il nuovo piano, questo sarebbe attivo a partire dal 11/08/2024. Fino a tale data continuerai ad usufruire del servizio al tuo vecchio prezzo.

Nessuna modifica invece ai piani Start e Standard, a parte i costi extra per abbonarsi tramite Google Play Store (gli store di Apple e Amazon non permettono invece di abbonarsi a DAZN): 39,99 euro al mese invece di 34,99 euro scegliendo Standard mensile con vincolo annuale, 49,99 euro al mese invece di 40,99 euro optando per lo stesso piano ma mensile, 69,99 euro al mese invece di 59,99 euro per Plus mensile, e 2 euro in più optando per le due opzioni di abbonamento mensile di Start.

Per inciso, relativamente a quest’ultimo piano di DAZN, il più economico Start, l’azienda ha in questi giorni attivato una promozione sulla formula mensile in occasione della VNL (Volleyball Nations League), la competizione pallavolistica maschile e femminile in corso in questi giorni: fino al 26 maggio è possibile abbonarsi a DAZN Start a 8,99 euro al mese invece di 14,99 euro, in caso di mancata disdetta, la promo si rinnoverà al termine dei 12 mesi promozionati.

