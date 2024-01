Il 2024 inizia con un nuovo aumento dei prezzi di DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, che detiene i diritti delle partite di Serie A (7 per turno in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky), ha annunciato un nuovo listino con aumenti significativi per tutti e tre i piani d’abbonamento a disposizione degli utenti (Start, Standard e Plus).

Da questa settimana, quindi, attivare un nuovo abbonamento con DAZN costerà di più. Con questo nuovo adeguamento, DAZN ha confermato la tendenza all’aumento dei costi per guardare la Serie A. Il piano Standard aumenta nelle due versioni annuali (con pagamento in un’unica soluzione oppure con pagamento mensile) mentre il piano Plus, con la doppia visione inclusa, aumenta in tutte le versioni raggiungendo un rincaro di 20 euro al mese rispetto a quanto costava nel 2022.

Vediamo i dettagli completi.

DAZN alza i prezzi dei suoi abbonamenti

La nuova ondata di rincari riguarda tutti gli abbonamenti di DAZN, a partire dal piano Start che, ricordiamo, non include il calcio ma solo “gli altri sport”, dal basket alla UFC. Ecco come sono cambiati i costi di questo piano:

da 9,99 euro a 11,99 euro al mese scegliendo l’ abbonamento annuale con pagamento mensile ; l’aumento è, quindi, di 2 euro al mese

scegliendo l’ ; l’aumento è, quindi, di 2 euro al mese da 13,99 euro a 14,99 euro al mese scegliendo l’ abbonamento mensile ; l’aumento è, quindi, di 1 euro al mese

scegliendo l’ ; l’aumento è, quindi, di 1 euro al mese da 89,99 euro a 99 euro scegliendo l’abbonamento annuale; l’aumento è di 10 euro in un anno

Passiamo ora a DAZN Standard. Questo piano permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti di DAZN, comprese le partite di calcio e, in particolare, la Serie A. Con DAZN Standard, però, non è possibile accedere alla piattaforma da due dispositivi diversi in contemporanea se si utilizzando due diverse connessioni. Ecco come cambiano i costi:

da 30,99 euro a 34,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale con pagamento mensile; l’aumento è, quindi, di 4 euro al mese

scegliendo l’abbonamento annuale con pagamento mensile; l’aumento è, quindi, di 4 euro al mese da 299 euro a 359 euro scegliendo l’abbonamento annuale; l’aumento è di 60 euro in un anno

Da notare che DAZN non ha modificato il costo del piano Standard con abbonamento mensile che continuerà a essere disponibile con un canone di 40,99 euro al mese.

C’è poi DAZN Plus. L’abbonamento che consente 2 visioni in contemporanea, anche utilizzando due diverse connessioni a Internet, aumenta in questo modo:

da 45,99 euro a 49,99 euro al mese scegliendo l’ abbonamento annuale con pagamento mensile ; l’aumento è, quindi, di 4 euro al mese

scegliendo l’ ; l’aumento è, quindi, di 4 euro al mese da 55,99 euro a 59,99 euro al mese scegliendo l’ abbonamento mensile ; l’aumento è, quindi, di 4 euro al mese

scegliendo l’ ; l’aumento è, quindi, di 4 euro al mese da 449 euro a 539 euro scegliendo l’abbonamento annuale; l’aumento è di 90 euro in un anno

I nuovi prezzi riguarderanno sia i nuovi abbonamenti che saranno attivati a partire da questa settimana che gli abbonamenti già in corso. Gli utenti coinvolti dalla rimodulazione riceveranno una comunicazione a breve da DAZN, con possibilità di recesso senza alcuna penale. Il recesso può essere effettuato direttamente dalla sezione Il mio account del sito DAZN, premendo sul tasto Non voglio rinnovare, oppure contattando il Servizio Clienti DAZN, tramite uno dei canali disponibili. È anche possibile inviare una PEC a dazncs@legalmail.it.

Ricordiamo che DAZN aveva aggiornato i prezzi degli abbonamenti a luglio 2023, con l’introduzione dell’abbonamento annuale. Da notare, invece, che a giugno 2022 era stato lanciato il piano DAZN Plus che, inizialmente, costava 39,99 euro al mese, senza il vincolo dell’abbonamento annuale. Nel giro di due anni e mezzo, quindi, il piano Plus è aumentato di 20 euro al mese. Il piano DAZN Standard, sempre nella versione senza vincoli annuali, è aumentato di 11 euro, passando da 29,99 euro a 40,99 euro al mese.

Resta disponibile, invece, il canale Zona DAZN. Per il momento, l’accesso al canale satellitare, disponibile su Sky oppure su Tivùsat, continua a essere vincolato all’attivazione di un’apposita opzione, disponibile con un prezzo di 7,5 euro al mese oltre al costo dell’abbonamento a DAZN e, per la versione disponibile su Sky, al costo dell’abbonamento Sky,

