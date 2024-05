Se anche voi in questo periodo siete alle prese con l’assemblaggio di un nuovo PC desktop, non potevate scegliere un momento migliore. Dopo la build gaming che abbiamo messo in piedi con i nuovi prodotti ROG, anche grazie alla promo con Dragon’s Dogma II, oggi sfruttiamo un’altra iniziativa ASUS in quanto stiamo pensando di aggiornare la nostra workstation.

In questi giorni infatti è attiva la promozione ProArt Cashback che, come facilmente suggerisce il nome, permette di avere un rimborso sino a 719 euro se si acquistano uno o più prodotti eleggibili della serie ASUS ProArt. Ma vediamo nel dettaglio come funziona e soprattutto cosa abbiamo scelto tra le varie proposte messe in campo dall’azienda.

ASUS ProArt Cashback: tanti prodotti per una workstation al top

La gamma di prodotti ProArt di ASUS non ha bisogno di presentazioni. Nata nel 2019 e svelata in occasione dell’IFA di Berlino, racchiude una serie di componenti e periferiche pensate per i creator e i professionisti che puntano a qualità, prestazioni e un design curato che non sia troppo esagerato e/o aggressivo (soprattutto per i LED RGB). A oggi la serie ASUS ProArt include numerosi prodotti, divisi anche per fascia di prezzo e, elenco alla mano, in grado di costruire un PC desktop in tutte le sue componenti, escludendo sempre CPU, RAM e storage che ASUS come sappiamo non produce.

Come detto l’elenco di prodotti selezionati per la promozione è corposo, si parte da schede madri e schede video, passando per dissipatori AiO, alimentatori, case, periferiche, monitor, router, arrivando agli SSD enclosure per unità M.2 ad alta velocità. Detto questo, come funziona la promo cashback ASUS ProArt?

Basta acquistare un prodotto ASUS e/o un PC Personalizzato Powered by ASUS eleggibile tra il 9 aprile ed 21 maggio 2024 da un rivenditore o partner Powered by ASUS aderente all’iniziativa. Successivamente, basterà inserire le informazioni richieste nel modulo di registrazione e caricare la fattura di acquisto nel periodo di riscatto che va dal 23 aprile al 4 giugno 2024. Dopo una breve verifica da parte di ASUS, l’utente riceverà il suo rimborso direttamente sul conto corrente bancario. Per maggiori dettagli vi rimandiamo però sulla pagina ufficiale dell’iniziativa, qui invece trovate il regolamento completo.

La nostra workstation targata ASUS ProArt

Iniziamo subito dicendo che con questa promo ASUS ProArt possiamo mettere in piedi sia un sistema Intel LGA 1700 che un AMD AM5; questa volta optiamo per AMD, rimanendo comunque su un livello prestazionale alto, al pari di quanto visto con la precedente build gaming ROG. Il produttore offre due opzioni di fascia diversa, un modello enthusiast basato sul chipset AMD X670E, o una seconda opzione che utilizza un più economico, ma sempre validissimo AMD B650. Visto che puntiamo alle massime prestazioni, scegliamo la prima scheda madre che abbineremo a un AMD Ryzen 9 7950X3D. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Scheda madre, CPU e Dissipatore

La nostra scheda madre sarà una ProArt X670E-CREATOR WIFI, esteticamente e qualitativamente impeccabile, anche grazie all’utilizzo di componentistica premium. Caratterizzata da linee eleganti e un sistema di dissipazione esteso ad alto profilo per la zona socket e gli SSD, questo modello con chipset AMD X670E brilla anche per l’ampia espandibilità, connettività di ultima generazione e un VRM molto robusto che garantisce un’erogazione omogenea al nostro Ryzen 9 7950X3D da 16 core e 144 MB di cache (vedi offerta su Amazon).

A bordo troviamo supporto per memorie DDR5 sino a 192 GB con velocità sino a 8.000 MT/s, PCI-E 5.0 per GPU (due slot) o doppio SSD M.2 Gen 5.0, USB4, USB-C con Display Port, USB-C 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps e tante altre porte per collegare i nostri dispositivi esterni, multimediali e non. Anche la connettività è ottima, non abbiamo il WiFi 7 (atteso sulla prossima generazione), ma con il WiFi 6E, Bluetooth 5.3 e due porte LAN da 10 Gbps e 2,5 Gbps, la nostra rete non sarà sicuramente un collo di bottiglia. Oltre a quanto visto, questa scheda offre poi il meglio delle tecnologie e ottimizzazioni targate ASUS, troppe per elencarle, ma che vi invitiamo a scoprire sulla pagina dedicata.

Chiude questo trittico, uno dei dissipatori CPU a liquido AiO più validi che attualmente possiamo acquistare sul mercato consumer, parliamo dell’ASUS ProArt LC 420. Si tratta di un vero bestione, equipaggiato con una pompa di ultima generazione e, soprattutto, con un radiatore da 420 millimetri che viene abbinato a tre ventole Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM, tra le migliori ventole da 140 millimetri che possiamo reperire attualmente.

Scheda video, RAM e Storage

Rimanendo nel segmento di fascia alta non poteva non scegliere la più recente ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC, una custom che non solo cerca di contenere le dimensioni nonostante il dissipatore a tripla ventola, ma che mantiene le stesse linee semplici ed eleganti dell’intera gamma ProArt. Dotata di 16 GB di VRAM e 10.240 Cuda Core, questa scheda non teme alcun titolo, offrendo prestazioni entusiasmanti anche in tutti quei software professionali o per la produttività che sfruttano CUDA, ma anche l’Intelligenza Artificiale e tutte le funzionalità associate. Questo particolare modello arriva anche con un leggero overclock sulla GPU (Boost a 2.640 MHz) ed è compatibile con NVIDIA Studio oltre che con l’utility ASUS GPU Tweak III.

Come anticipato, ASUS non produce RAM ed SSD, motivo per cui utilizzeremo gli stessi prodotti Corsair visti per la build gamimg ROG. Parliamo delle Corsair Dominator Titanium RGB 32 GB, un kit DDR5 compatibile con AMD EXPO da 6.000 MT/s, abbinato a un SSD di ultima generazione, il Corsair MP700 PRO SE 4 TB con interfaccia PCI-E 5.0 e trasferimento dati sequenziale sino a 14 GB/s.

Alimentatore e case

Nel catalogo ASUS ProArt al momento mancano gli alimentatori che, considerando l’attuale offerta, non dovrebbero tardare ad arrivare. Tra i prodotti compresi nella promozione, il TUF Gaming 1000W Gold sembra essere la soluzione più valida ed esteticamente non troppo distante dal design della gamma ProArt. Cablaggio modulare, efficienza 80Plus Gold e 10 anni di garanzia sono un ottimo biglietto da visita per questa PSU che non avrà problemi a gestire la nostra configurazione.

Il tutto troverà posto sul case E-ATX ASUS ProArt PA602, uno chassis che a noi piace molto non solo per il design ma anche per la cura dei dettagli, lo spazio e l’airflow che non teme nessuna build. Questo case supporta radiatori a liquido d 420 millimetri, offre tre ventole preinstallate (una da 140 e due 200 mm), airflow ottimizzato, pannello finestrato e, non per ultima, connettività USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps (via USB-C9)

Monitor, Router e periferiche

Una build pensata per un creator non può farsi mancare un monitor ad alto profilo, soprattutto se lavoriamo con le immagini e ci cerve un display fedele e performante, aggiungiamo con una buona copertura e connettività completa. Optiamo per un top di gamma, ASUS ProArt Display PA32UCXR, uno dei migliori display di ASUS che per l’occasione sceglie un pannello Mini LED 4K da 32 pollici, retroilluminato a 2.304 zone dimming e capace di garantire un picco di 1.600 nit. Il display può calibrarsi da solo e garantisce una copertura Adobe RGB del 99% (DCI-P3 97%); ottima la connettività con USB-C e Thunderbolt 4, senza dimenticare la certificazione Dolby Vision, VESA DisplayHDR 1400 e ASUS Smart HDR.

Per il router optiamo ancora per un ROG Rapture GT-AX11000 PRO, uno dei migliori con WiFi 6. La proposta ROG può contare su 8 antenne con tecnologia OFDMA per fornire una maggiore portata del segnale WiFi e una migliore copertura dividendo ogni canale wireless in sottocanali più piccoli. ASUS ROG Rapture GT-AX11000 PRO supporta tre canali WiFi, ASUS AiMesh e offre allo stesso tempo una porta LAN 2.5 Gbps e una LAN 10 Gbps che possono essere configurate per il funzionamento WAN o LAN. Il tutto è gestito da un processore quad-core e abbinato a funzionalità pensate ad hoc per i gamer, sia da PC che da console.

Chiudiamo con le periferiche per un tris che ci riporta forzatamente in casa ROG; scegliamo tra il meglio del catalogo ASUS: la tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless con illuminazione configurabile, il mouse da 36.000 DPI ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e, per gestire il tutto, il generoso tappetino ROG Hone Ace XXL.