Solo un mese fa Nothing ha integrato ChatGPT nelle sue cuffie Ear (2024) e Ear (a), ma era solo l’inizio. Ora l’azienda di Carl Pei ha annunciato che sta portando il chatbot di intelligenza artificiale di OpenAI in tutti i suoi prodotti audio.

Con un tweet su X, Nothing ha annunciato che a partire dalla prossima settimana tutti i suoi prodotti audio supporteranno l’integrazione di ChatGPT.

La prossima settimana ChatGPT arriverà su tutte le cuffie Nothing

Oltre alle cuffie Nothing Ear e Ear (a), ChatGPT sarà dunque disponibile anche sulle cuffie Nothing Ear (1), Ear (stick), Ear (2), nonché sulle Buds, Buds Pro e Neckband Pro di CMF by Nothing.

Nel post la società raccomanda di aggiornare l’app Nothing X il 21 maggio, il giorno in cui la società lancerà ufficialmente l’update che porterà ChatGPT su tutti i suoi prodotti audio.

L’integrazione di ChatGPT consente agli utenti di avviare una conversazione con il chatbot semplicemente pizzicando le aste delle cuffie, tuttavia la funzionalità è supportata solo sui dispositivi Nothing che eseguono Nothing OS 2.5.5 per i quali è stato abilitato a priori il collegamento nell’app Nothing X.

Nothing aveva originariamente pianificato di lanciare questo aggiornamento a giugno, ma gli utenti potranno provare la funzionalità già la prossima settimana.