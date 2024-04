Il naming è un po’ confusionario ma le Nothing Ear sono le ultime cuffie true wireless del brand. Lo state pensando, lo sappiamo, dopo le Ear 1, le Ear 2, queste dovevano chiamarsi Ear 3. Non solo il naming è confusionario ma anche tutto il resto, sono praticamente identiche alla vecchia generazione. Ecco, forse il nome corretto sarebbe dovuto essere Ear 2s di chiara ispirazione Apple, come piace a Carl Pei.

Nothing Ear design

Le Nothing Ear sono identiche alla precedente generazione, non cambia nulla. L’unica cosa che cambia sono le scritte sul case e sulle cuffiette ma per il resto sono perfettamente indistinguibili. Ah piccolo dettaglio diverso, ora le Ear arrivano con una minuscola pellicola per evitare i graffi diretti sulla scocca, è una pellicola spessa e da fastidio, meglio toglierla.

Per il resto sono le Nothing Ear di sempre, ricche di dettagli e ritocchi che in giro per la scocca. Il blocco in plastica bianca farà anche da base alle cuffie per evitare l’eccesso di graffi della primissima generazione generazione.

Tutto il gioco di trasparenze è garantito grazie all’utilizzo di un processo di lavorazione dei materiali migliorato, sia per il case che per le cuffie. Il case ha la certificazione IP55, IP54 per le cuffie, c’è il supporto alla ricarica wireless, c’è la USB-C ed il Bluetooth è in versione 5.3. 50 grammi il peso del case e 4,6 quello delle cuffie che sono super comode all’orecchio, anche dopo tante ore di utilizzo. Dal punto di vista puramente estetico, messi da parte i gusti personali, le Ear sono ancora le cuffie true wireless più belle in circolazione, senza se e senza ma.

Nothing Ear scheda tecnica

Nothing ha stilato una scheda tecnica molto interessante per le sue cuffie true wireless ma praticamente identica rispetto alle precedenti Ear 2, piccola differenza sulla batteria ma nulla di che. Ad onor del vero, i custom driver cambiano di qualche meno di un millimetro. Ecco le specifiche delle Nothing Ear:

Driver custom 11 mm

AAC, SBC, LHDC 5.0, LDAC

Dual connection

Controlli pressione

Ricarica wireless

ANC Fino a 45 dB

Certificazione IP54/IP55

Batteria 500 mAh

Compatibilità con Assistenti vocali

ChatGPT in arrivo

Tecnologia a bassa latenza

App Nothing X

Nothing Ear prestazioni

Se la parte estetica è la stessa sarebbe lecito attendersi un miglioramento della qualità audio. Dal punto di vista tecnico è stato svolto un ottimo lavoro sul driver custom con un design dual chamber che veicola meglio il suono e l’airflow, peccato che sia molto simile a quello delle Ear 2, anche più piccolo come driver.

Sempre ottimi i microfoni per le chiamate e che funzionano davvero bene per la cancellazione attiva del rumore che, forse, migliora anche un pochetto ma anche in questo caso ci vuole un orecchio super allenato per percepire le differenze.

Dal punto di vista prettamente sonoro le Ear al 99% identiche alle Ear 2, sono certificate Hi-Res, hanno il supporto anche al codec LHDC 5.0 ma la spintarella in più arriva dall’app Nothing X che ha sempre la possibilità di personalizzare gesture, cancellazione del rumore ed anche il suono con un equalizzatore basico ma ora è stato aggiunto un equalizzatore avanzato e la tecnologia Bass Boost 2.0. La reale differenza è lì, le Ear possono essere equalizzate fin nei minimi dettagli e possono dare un boost maggiore ai bassi, la qualità audio di queste Nothing Ear non è migliorata ma resta di altissimo livello con la differenza che ora può accontentare anche i più smaliziati.

In linea teorica, queste Ear vi permetteranno di interagire con ChatGPT tramite una semplice pressione. Ovviamente c’è da avere installata l’app di ChatGPT sul proprio smartphone o meglio, sul proprio smartphone Nothing con Nothing OS, un vero peccato.

Capitolo autonomia con circa 7 ore per cuffie, grazie al case le ore di utilizzo salgono a circa 40, ovviamente con cancellazione del rumore attiva le cuffie durano meno, un’oretta e mezza in meno.

Nothing Ear conclusioni

Da sostenitori delle Ear 2, dopo averle consigliate in lungo ed in largo, ci aspettavamo di più da queste nuove Nothing Ear. Per carità, son sempre validissime, sempre super consigliate ma qualche rifinitura nel design, qualche funzione in più, qualche differenza più tangibile sarebbe stata apprezzata per giustificare il resfreh.

Le Ear 2 sono ancora disponibili e se prese ad un prezzo vantaggioso, spesso vanno in offerta, sono assolutamente da preferire a queste nuove Ear che cambiano troppo poco per ingolosire la maggior parte dei consumatori. Chi le ama per la loro qualità audio invece troverà quei minuscoli dettagli che faranno sicuramente apprezzare le nuove Ear 2024.

Le Nothing Ear restano le cuffie true wireless da comprare per rapporto qualità-prezzo davvero elevato. Il prezzo è rimasto lo stesso della scorsa generazione, 149 Euro sono un ottimo prezzo per la qualità sonora di queste Ear. Praticamente la situazione resta invariata, si consigliavano le Ear 2, si consigliano le nuove Nothing Ear.