Nintendo ha approfittato dell’annuncio relativo ai risultati finanziari di fine anno per dare un contentino ai fan che attendono la nuova console Switch.

Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha affermato che sarà annunciata una console Nintendo Switch di prossima generazione entro questo anno fiscale, quindi non oltre il 31 marzo 2025.

Questo è in linea con le voci di corridoio secondo le quali il lancio di “Nintendo Switch 2” sarebbe previsto per il primo trimestre del 2025.

Furukawa ha ricordato che a giugno ci sarà l’evento Nintendo Direct che verterà sulla gamma di software Nintendo Switch per la seconda metà del 2024, ma chiarisce che non ci sarà alcuna menzione sulla console di nuova generazione.

Le vendite di Nintendo Switch calano, mentre i giocatori aumentano

Nintendo segnala un previsto rallentamento delle vendite di console Switch, prevedendo di vendere 13,5 milioni di console Switch quest’anno rispetto ai 15,7 milioni di unità vendute nell’anno fiscale precedente.

Il colosso giapponese prevede inoltre che l’utile netto nel prossimo anno diminuirà del 39%, insieme a un calo previsto delle entrate del 19%.

Le vendite di console Switch sono diminuite notevolmente rispetto al picco del 2021, ma il numero di utenti della piattaforma rimane tuttavia elevato.

Nintendo afferma che i 123 milioni di giocatori annuali registrati tra aprile 2023 e marzo 2024 rappresentano il dato più elevato dal lancio di Nintendo Switch.

La società ha dichiarato che “cercherà non solo di mettere un sistema in ogni casa, ma diversi in ogni casa, o anche uno per ogni persona”.