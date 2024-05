Apprezzato dagli utenti macOS e iOS, il browser Arc esce beta per Windows ed è ora disponibile per tutti gli utenti Windows 11.

Arc si distingue per la barra laterale pieghevole che combina schede verticali e segnalibri per offrire una visualizzazione pulita e piacevole delle pagine Web.

Il browser di The Browser Company ambisce a diventare il sostituto di Google Chrome, un obiettivo che finora nemmeno Microsoft è riuscita a raggiungere, nonostante gli insistenti tentativi.

Arc è basato su Chromium semplificando quindi la migrazione da Chrome, incluse le estensioni, inoltre porta per primo il linguaggio di programmazione Swift di Apple su Windows.

La società ritiene che Chrome e altri browser siano diventati stagnanti, per questo intende approfittare del momento attuale per colpire, come fece Google quando affondò Internet Explorer con un prodotto migliore.

Il browser Arc è ufficialmente disponibile per Windows 11

Al momento Arc è disponibile solo per Windows 11 dove segue il linguaggio di progettazione Fluent, ma è prevista anche la versione per Windows 10.

Tuttavia l’attuale versione per Windows 11 non offre ancora tutte le funzionalità della controparte Mac, ma con gli aggiornamenti settimanali il divario è destinato a svanire.

La versione Arc per Windows ora si sincronizzerà anche con Arc Search, l’app per iPhone che in precedenza funzionava solo con Arc per macOS, inoltre l’azienda sta anche sviluppando una versione Android di Arc Search, quindi il browser diventerà ancora più multipiattaforma. Per chi fosse interessato a provarlo, Arc è scaricabile gratuitamente qui.