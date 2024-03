Dopo aver propinato Copilot direttamente sulla schermata di blocco di Windows, ora sembra che Microsoft stia mettendo in atto l’ennesimo tentativo di convincere gli utenti Google Chrome di considerare di passare a Bing come motore di ricerca predefinito.

Negli ultimi giorni alcuni utenti Windows 10 e Windows 11 hanno riferito di aver visto apparire un nuovo pop-up che pubblicizza Bing AI e il motore di ricerca Bing di Microsoft all’interno di Google Chrome, offrendo un pulsante per declinare e uno per impostare Bing come come motore di ricerca predefinito per Chrome.

Microsoft prova ancora a spingere Bing su Windows

Visto che il browser è uno strumento cruciale e dato che buon sangue non mente, il pulsante per cambiare parrocchia è evidenziato come farebbe un buon malware, tanto che ancora una volta alcuni utenti Windows chiedono se sono legittimi o dannosi.

Microsoft ha confermato che i pop-up sono autentici, aggiungendo che dovrebbero apparire solo una volta per informare che accettando possono ottenere più turni di chat gratuitamente all’interno di Copilot.

Il colosso di Redmond afferma di essere interessato a offrire ai suoi clienti la possibilità di scelta, ma è chiaro che il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Microsoft è nota per promuovere con una certa sfacciataggine i suoi prodotti e servizi tramite Windows. Un esempio è il suo browser Edge che viene propinato agli utenti fino allo sfinimento, eccetto in UE dove il DMA recentemente introdotto vieta tali pratiche.

