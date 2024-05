Alcuni analisti di settore prevedono che nei prossimi anni saranno sempre meno gli utenti che utilizzeranno un motore di ricerca classico, poiché le persone sceglieranno di utilizzare un chatbot basato sull’intelligenza artificiale.

Già da tempo si vocifera di un possibile motore di ricerca basato su ChatGPT e ora sembra che uno strumento del genere sia molto vicino al lancio. Secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni OpenAI avrebbe in mente di rilasciare il proprio motore di ricerca basato su ChatGPT, che potrebbe essere una sorta di alternativa a Google.

Il motore di ricerca ChatGPT potrebbe essere lanciato il 9 maggio

L’utente Reddit halfstar aveva già scoperto i certificati SSL per il nome di dominio del motore di ricerca di ChatGPT search.chatgpt.com, ma ora un’altra fonte ha menzionato su X la data del 9 maggio.

Sembra dunque che il presunto motore di ricerca basato su ChatGPT stia per debuttare a giorni. Attualmente il sito Web corrispondente non funziona, ma potrebbe diventare operativo la prossima settimana.

Si vocifera che la nuova ricerca basata su ChatGPT sarà simile alla Search Generative Experience (SGE) di Google con riepiloghi basati sull’intelligenza artificiale per le query di ricerca. Se le indiscrezioni di oggi sono corrette, non dovremo attendere molto per scoprire di cosa si tratta.