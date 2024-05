A pochi giorni dall’evento del 7 maggio in cui dovrebbero debuttare i nuovi iPad, Apple ha pubblicato il consueto rapporto con cui annuncia i risultati finanziari raggiunti nel trimestre precedente, in questo caso quello relativo al periodo che va dal 1° gennaio al 30 marzo 2024 (c’entra l’anno bisestile), che l’azienda di Cupertino chiama secondo trimestre fiscale.

Complessivamente il fatturato è calato di 4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in cui hanno pesato le vendite inferiori di iPhone, Apple Watch, AirPods e iPad, per i quali ormai urgono delle novità. Grazie alle entrate per i servizi, aumentate del 14% rispetto a un anno fa, l’azienda è tuttavia riuscita a superare le stime degli analisti e a chiudere un trimestre discreto.

I risultati finanziari del primo trimestre del 2024 di Apple

L’unica categoria di prodotti hardware di Apple che ha venduto di più nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è quella dei computer Mac, per cui i ricavi sono cresciuti da 7,1 a 7,4 miliardi di dollari.

Sono infatti negative le entrate del reparto che comprende i prodotti hardware come Apple Watch, HomePod, AirPods e altri accessori, che sono calate da 8,7 a 7,9 miliardi di dollari su base annua. Come sono negativi anche i dati relativi ai ricavi dalle vendite di iPhone, scesi da 51 a 46 miliardi di dollari e degli iPad, con 6,6 invece di 5,5 miliardi di dollari. Soprattutto per questi ultimi sembra ormai necessaria un’inversione di rotta, che potrebbe arrivare con i nuovi modelli attesi per la prossima settimana.

Martedì 7 maggio Apple dovrebbe presentare infatti i nuovi iPad Pro, i primi con schermi OLED. In base alle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane ci si aspetta un cambio generazionale importante, a cui potrebbero far seguito anche nuovi accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard, e, forse, anche un nuovo iPad Air, più grande.

Se basteranno questi nuovi prodotti a recuperare terreno sulle vendite dei prossimi trimestri è difficile dirlo. Per ora, i servizi di Apple hanno bilanciato le perdite legate ai prodotti hardware di Apple, servizi che hanno totalizzato 23,8 invece di 20,9 miliardi di dollari, sempre su base annua.

Mancano purtroppo i numeri relativi alle vendite del nuovo visore Apple Vision Pro, di cui ultimamente l’azienda pare aver ridimensionato i piani. Comunque, maggiori dettagli sui ricavi finanziari di Apple relativi al primo trimestre dell’anno sono reperibili qui.