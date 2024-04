Nelle scorse ore Apple ha reso noto di avere organizzato un evento per martedì 7 maggio (ore 16,00 italiane), occasione che sfrutterà per ampliare il suo portafoglio di prodotti.

L’evento “Let Loose“, questo lo slogan scelto dal colosso di Cupertino, potrà essere seguito online da tutti gli interessati e dovrebbe avere come protagonisti i nuovi modelli di iPad con i relativi accessori.

Cosa possiamo aspettarci dall’evento Apple del 7 maggio

In particolare, stando alle indiscrezioni che si sono succedute sino a questo momento, in occasione di tale evento dovrebbero essere annunciati i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air, accompagnati da nuove generazioni di Apple Pencil e Magic Keyboard.

Sul sito ufficiale del colosso di Cupertino è già stato pubblicato l’annuncio che pubblicizza questo nuovo appuntamento, con la possibilità per gli utenti di aggiungerlo al proprio calendario, in modo da non dimenticare di seguirlo.

Aggiornando il sito di Apple è possibile notare che il produttore utilizza varie immagini artistiche, come a voler mettere in risalto le grandi potenzialità che i suoi nuovi dispositivi potranno garantire agli utenti per quanto riguarda la produttività (con particolare riferimento ad Apple Pencil).

Nelle scorse settimane si sono succedute delle voci secondo cui la nuova Apple Pencil potrebbe vantare l’integrazione al servizio Find My e delle punte che gli utenti possono cambiare magneticamente, in modo da simulare l’utilizzo di diversi strumenti di scrittura.

Per quanto riguarda l’altro accessorio, ossia Magic Keyboard, dovrebbe poter contare su un telaio più robusto in alluminio, in modo da consentire ad iPad Pro di trasformarsi in una sorta di notebook.

La gamma iPad Air dovrebbe arricchirsi di un modello con display da 12,9 pollici mentre iPad Pro dovrebbe arrivare sul mercato con uno schermo OLED sia nella versione da 11 pollici che in quella da 12,9 pollici.

L’evento del 7 maggio potrà essere seguito sia sul sito ufficiale del produttore che nell’app Apple TV (la trovate sia per Android che per iOS).