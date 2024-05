Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, TikTok ha annunciato di aver trovato un accordo con Universal Music Group per far tornare sul social network le canzoni di cui quest’ultima detiene i diritti. È una novità che arriva a circa due mesi di distanza dalla rimozione da TikTok di milioni di canzoni della grande società discografica.

Non si sa da quando saranno di nuovo disponibili sul social network, ma nel comunicato stampa relativo si legge che le due aziende “sono al lavoro per riportare rapidamente su TikTok la musica sia degli artisti rappresentati da Universal Music Group, sia le canzoni legate a Universal Music Publishing Group”.

Perché torna la musica di Universal Music su TikTok

È una questione che riguarda milioni di canzoni, fra cui anche le canzoni di Justin Bieber, Taylor Swift e Billie Eilish, per esempio: sia i 3 legati a Universal Music Group rimossi il 1° febbraio scorso, sia i circa 4 milioni di canzoni legati alla divisione editoriale del gruppo, la Universal Music Publishing Group, rimosse un mese dopo, il 1° marzo. Considerando la mole, ci vorrà un po’ affinché TikTok le reintroduca tutte; ma già il fatto che tornino è un bene per gli utenti e per la piattaforma stessa, in cui la musica gioca un ruolo molto importante.

Nel comunicato stampa citato, TikTok promette di impegnarsi sulle questioni che avevano causato il mancato rinnovo degli accordi con Universal Music, cioè sul tema dei pagamenti e delle tutele rispetto alla musica generata con i software di intelligenza artificiale: “Universal Music Group e TikTok offriranno a cantautori e artisti una migliore remunerazione, nuove opportunità promozionali e protezioni riguardo all’intelligenza artificiale generativa“. Si parla infatti anche di rendere disponibile come strumento promozionale anche il servizio di e-commerce di TikTok (TIkTok Shop è ad esempio un servizio per vendere i prodotti direttamente sul social network).

“Questo nuovo capitolo del nostro rapporto con TikTok è incentrato sul valore della musica, sul primato dell’arte e sul welfare della comunità creativa. Non vediamo l’ora di collaborare con il team di TikTok per promuovere gli interessi dei nostri artisti e cantautori, per migliorare il coinvolgimento dei fan e al contempo per promuovere la monetizzazione della musica sui social” ha detto Lucian Grainge, presidente e amministratore delegato di Universal Music Group.