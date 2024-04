Il colosso giapponese dell’elettronica Sony ha saputo conquistare una posizione di assoluto rilievo nel settore audio, grazie a una serie di prodotti di alta qualità che hanno ridefinito gli standard del mercato. In particolare, la serie di cuffie over-ear di fascia alta, giunta alla quinta generazione con le Sony WH1000XM5 (qui la nostra recensione completa), ha saputo imporsi come punto di riferimento indiscusso, grazie a una qualità audio e a una cancellazione attiva del rumore senza pari.

Ma Sony non si è limitata a dominare il settore delle cuffie. Nel corso degli anni, l’azienda ha continuato a sfornare una vasta gamma di prodotti audio, tra cui spiccano gli speaker bluetooth, che hanno saputo conquistare il favore del pubblico grazie a un mix vincente di qualità, versatilità e design accattivante.

E proprio in questi giorni, Sony ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella nel settore audio, lanciando una nuova linea di speaker e cuffie denominata “ULT Power Sound”. Si tratta di un poker di prodotti composto da tre speaker e un paio di cuffie wireless, accomunati da una caratteristica fondamentale: la capacità di spingere al massimo sulle basse frequenze, per offrire un’esperienza d’ascolto immersiva.

Questa nuova linea di prodotti si inserisce perfettamente nel panorama musicale contemporaneo, dove le sonorità basate su potenti linee di basso stanno riscuotendo un enorme successo. Sony ha colto appieno questa tendenza, e ha pensato di progettare dispositivi in grado di esaltare al massimo le frequenze più basse dello spettro sonoro, per garantire un ottimo impatto acustico.

Dopo aver avuto l’opportunità di testare per un paio di settimane lo speaker bluetooth più versatile ed economico della serie, il Sony ULT Field 1, siamo pronti a condividere con voi le nostre impressioni in questa recensione. Vi anticipiamo sin da subito che stiamo parlando di un prodotto dedicato a chi cerca il massimo dei bassi e una pressione sonora elevata, senza scendere a troppi compromessi sulla qualità audio complessiva. Nelle prossime righe vi racconteremo nel dettaglio le caratteristiche, le prestazioni e le peculiarità di questo speaker, per aiutarvi a capire se può essere la scelta giusta per le vostre esigenze.

Design e materiali di Sony ULT Field 1

Quando abbiamo preso in mano per la prima volta il Sony ULT Field 1, siamo rimasti colpiti dal suo design essenziale e compatto. Con dimensioni di 206 mm x 77 mm x 76 mm e un peso di soli 650 grammi, questo speaker bluetooth si distingue nettamente dai suoi fratelli maggiori, ULT FIELD 7 e ULT TOWER 10, per la sua portabilità e facilità di trasporto.

Sony ha enfatizzato l’adattabilità all’uso outdoor di questo speaker bluetooth includendo un pratico laccetto regolabile che consente di agganciare facilmente lo speaker allo zaino o di portarlo comodamente a tracolla, rendendo il Sony ULT Field 1 il compagno perfetto per coloro che cercano un prodotto versatile e pronto all’uso in ogni momento.

La costruzione dello speaker si distingue per la sua solidità e robustezza, sostenuta da materiali di prima qualità che conferiscono una sensazione di durevolezza al tatto. Nonostante il prezzo accessibile di 140 euro, il modello ULT Field 1 di Sony non fa sconti sulla qualità costruttiva. Come anticipato, la selezione dei materiali è di alto livello e l’assemblaggio è meticoloso in ogni dettaglio. Tenendolo in mano traspare immediatamente l’attenzione ai dettagli che Sony ha dedicato alla realizzazione di questo speaker.

Pur essendo completamente realizzato in plastica, il prodotto mantiene una qualità elevata, confermata dalla presenza di elementi in gomma disseminati strategicamente in vari punti dello speaker. Questi elementi si occupano di proteggere le parti più delicate, come la porta USB Type-C per la ricarica e i pulsanti fisici posizionati sulla parte superiore, che facilitano la gestione del dispositivo in modo indipendente dal dispositivo associato al momento.

Sony ha dotato lo speaker ULT Field 1 di un grado di protezione IP67, che lo rende resistente a polvere, acqua, ruggine e urti. Questa certificazione è particolarmente importante per un dispositivo progettato per essere portato ovunque, poiché garantisce che il prodotto possa resistere agli inevitabili colpi e graffi dell’uso quotidiano senza compromettere le sue prestazioni. Insomma, si tratta di un vero e proprio guerriero pronto ad affrontare qualsiasi avventura.

Rispetto ai modelli di fascia superiore della stessa famiglia, manca il sistema di illuminazione integrato, ma questa scelta di design contribuisce a mantenere il profilo dello speaker snello e leggero, versatile anche per tutte quelle situazioni più formali dove la presenza di luci non solo non è necessaria ma fortemente sconsigliata. E poi, ammettiamolo: non sempre abbiamo bisogno di luci stroboscopiche per goderci la nostra musica preferita; quindi, se la sua assenza ha contribuito a mantenere competitivo il prezzo d’acquisto, ben venga.

Come suona Sony ULT FIELD 1

Dopo aver esaminato da vicino il design del prodotto, che ha dimostrato la solidità e l’eccellenza costruttiva del prodotto, è ora di concentrarsi sull’aspetto cruciale, ossia la qualità audio. Essenziale per uno speaker bluetooth come questo, l’esperienza sonora deve confermare le impressioni positive sinora acquisite. Infatti, se la resa audio non è all’altezza, il valore e l’appeal del prodotto svaniscono istantaneamente, poiché la sua essenza stessa risiede nella capacità di fornire un’esperienza musicale soddisfacente.

Fortunatamente, anche per quanto riguarda la qualità audio, il verdetto è positivo. Tuttavia è importante fornire alcune precisazioni cruciali per avere un quadro completo delle reali potenzialità e dei limiti del prodotto. Un’analisi di questo tipo evita di creare aspettative irrealistiche, sia eccessivamente alte che troppo basse, consentendo a tutti coloro i quali sono interessati al prodotto e intendono procedere con l’acquisto di valutare il dispositivo in modo equilibrato.

Per valutare le prestazioni sonore del Sony ULT Field 1, è importante considerare il contesto d’uso e le aspettative realistiche per uno speaker portatile di dimensioni compatte.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Sony ULT Field 1 offre una resa sonora soddisfacente sia in ambienti chiusi di piccole o medie dimensioni, sia all’aperto, ad esempio durante picnic o, più in generale, occasioni informali. È importante sottolineare che, pur garantendo una qualità audio complessivamente buona e un volume ragionevolmente alto, non ci si può aspettare da uno speaker di questa categoria una riproduzione fedele alla traccia originale, quindi in alta fedeltà, tipica di impianti ben più costosi.

Per un suono più ricco e corposo, consigliamo di attivare la modalità ULT, appositamente progettata per esaltare le basse frequenze negli speaker di questa linea di prodotti di Sony, seppur con le dovute differenze dettate dalla fascia di prezzo dei singoli prodotti. Questa funzione aggiunge profondità e consistenza ai bassi, senza compromettere la chiarezza generale del suono. L’effetto è particolarmente apprezzabile con generi musicali come hip-hop, EDM e pop moderno, dove la presenza di bassi potenti è un elemento chiave.

Dai nostri test è emerso chiaramente che questo speaker bluetooth si rivolge principalmente a un pubblico giovane, amante di tracce ricche di bassi e caratterizzate dalla compressione tipica delle produzioni musicali contemporanee. La priorità, in questo caso, non è tanto la fedeltà timbrica o la riproduzione accurata del palcoscenico sonoro, quanto piuttosto l’emozione e l’energia trasmesse dalla musica in sé. Lo speaker Sony ULT FIELD 1 punta a offrire un’esperienza d’ascolto perfetta per i ritmi incalzanti e i bassi pulsanti dei generi più in voga tra i giovani.

È fondamentale inquadrare correttamente questo speaker bluetooth nel suo mercato di riferimento. Non si tratta di un prodotto pensato per gli audiofili più esigenti, alla ricerca di un’esperienza d’ascolto purista e fedele alla traccia originale. Al contrario, questo speaker Sony si rivolge a un pubblico che cerca un suono coinvolgente, energico e in grado di esaltare i generi musicali contemporanei. In quest’ottica, il prodotto centra pienamente il suo obiettivo, offrendo prestazioni audio perfettamente allineate alle aspettative e ai gusti del suo target di riferimento.

Connettività e autonomia di Sony ULT FIELD 1

Il Sony ULT Field 1 si collega ai vari dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth nella versione 5.3, che garantisce una connessione rapida e stabile con una copertura di massimo 15 metri senza intralci.

Supporta i codec SBC e AAC, garantendo una riproduzione audio di alta qualità anche su dispositivi iOS. Va sottolineato che il dispositivo supporta la modalità Fast Pair di Android, che permette di connettere lo speaker in un batter d’occhio agli smartphone dotati di sistema operativo del robottino verde. Un aspetto negativo, che potrebbe fungere da ago della bilancia per alcuni, è l’assenza di un ingresso AUX per il collegamento tramite cavo, che potrebbe risultare un limite per alcuni utenti.

Una caratteristica degna di nota è la possibilità di scegliere tra due modalità di connessione: una che dà priorità alla qualità del suono e un’altra che si occupa di garantire stabilità della connessione. La prima ottimizza automaticamente il codec per una resa sonora superiore, mentre la seconda garantisce una connessione stabile, privilegiando il codec SBC in caso di problemi di connessione. Questa flessibilità è gestita attraverso l’app companion Sony Music Center, disponibile sia su Android sia su iOS, che a dire il vero non offre ampi margini di personalizzazione, ma permette di gestire solo i parametri più importanti, tra cui l’equalizzazione delle frequenze basse, medie e alte.

Come anticipato in precedenza, è importante notare che il Sony ULT Field 1 offre una riproduzione audio mono anziché stereo. Tuttavia c’è un “trucco” che permette di superare questa limitazione: tramite l’app dedicata, è possibile collegare contemporaneamente due speaker ULT Field 1 e godere di un’esperienza audio stereo. Si tratta di una funzione molto gradita, che consente di riempire l’ambiente con un suono avvolgente e bilanciato, amplificando l’immersione nell’ascolto musicale.

La durata della batteria emerge come il vero punto di forza di questo altoparlante. Secondo quanto dichiarato dal produttore, con una singola carica il Sony ULT Field 1 offre fino a 12 ore di riproduzione continua con la modalità ULT attivata, assicurando lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Tuttavia la sorpresa più grande è arrivata durante i nostri test, condotti con un utilizzo realistico del dispositivo: abbiamo registrato un’autonomia straordinaria di oltre 20 ore con la modalità ULT disattivata e un volume medio che si attesta circa al 30/40%, sufficiente per coprire abbondantemente una camera di un appartamento. Questo risultato eccezionale offre una libertà senza precedenti a tutti coloro che necessitano di ascoltare musica per lunghe sessioni, permettendo ore di divertimento senza il fastidio di dover ricaricare frequentemente il dispositivo.

A tal proposito dobbiamo segnalare che, nel caso in cui il dispositivo venga usato a volumi di riproduzione alti, vicini a quello massimo, con la modalità ULT attiva, la durata della batteria cala drasticamente, il che potrebbe portare a un giudizio negativo che va in contrasto con quanto appena ribadito. Riteniamo che, sebbene sia un aspetto da tenere in considerazione prima dell’acquisto, si tratta di uno scenario non facilmente replicabile nella vita di tutti i giorni, quindi ci sentiamo di promuovere anche questo aspetto del prodotto.

Non manca la funzione di ricarica rapida, che si rivela un autentico salvavita per coloro che sono sempre in movimento. Bastano soli 10 minuti di ricarica, che avviene tramite il cavetto USB Type-C fornito in confezione, per ottenere fino a 3 ore di riproduzione aggiuntive, un aspetto di fondamentale importanza che garantisce di non perdere mai una nota importante durante i propri spostamenti, indipendentemente che questi siano brevi o di lunga durata.

Insomma, senza la necessità di particolari accorgimenti, ci troviamo di fronte a un autentico campione di autonomia, un aspetto che supera di gran lunga le considerazioni fatte in precedenza riguardo alla fedeltà sonora che, è bene ribadirlo, è un discorso che può interessare una piccola nicchia di utenti, in quanto la qualità complessiva è piuttosto alta, soprattutto in riferimento al prezzo d’acquisto del dispositivo.

Va segnalato che, sfortunatamente, la porta USB-C situata sul retro del dispositivo serve solo per la ricarica e non consente né il collegamento di dispositivi esterni (come gli smartphone) per la riproduzione musicale via cavo, né la funzione di powerbank per la ricarica di altri dispositivi. Tuttavia, considerando i numerosi vantaggi e le dimensioni estremamente compatte del prodotto, questa mancanza risulta essere marginale. Come visto in precedenza, la durata della batteria è eccezionalmente lunga, quasi infinita, il che compensa ampiamente questa limitazione, quindi sebbene questa funzione sia assente, i numerosi altri aspetti positivi rendono questo prodotto decisamente valido.

Considerazioni finali e dove acquistare Sony ULT FIELD 1

In conclusione, il Sony ULT FIELD 1 si rivela un eccellente speaker Bluetooth che pone la portabilità al centro della sua proposta. Grazie alle sue dimensioni compatte, all’ampia autonomia, alla resistenza all’acqua e alla polvere, nonché alla robusta costruzione che ne garantisce la resistenza alle cadute, si configura come l’ideale compagno per coloro che desiderano portare con sé la propria musica preferita ovunque vadano.

Se questo dispositivo sembra adatto alle vostre esigenze, potete acquistarlo sul sito ufficiale del produttore o su Amazon, dove è disponibile in tutte e quattro le varianti di colore (arancione, avorio, grigio foresta e nero). Essendo appena stato lanciato, al momento non sono previsti sconti ed è disponibile al prezzo di listino di 139 euro.

Pro: Ottima autonomia a volumi medio-bassi con la modalità ULT disattivata



Resistenza agli urti, ad acqua e polvere (certificazione IP67)



Connessione Bluetooth versatile e robusta



Possibilità di collegare due speaker per un'esperienza audio stereo Contro: Riproduzione audio mono



Assenza di ingresso AUX per collegamento via cavo



Eccessiva esasperazione delle basse frequenze, soprattutto per alcuni generi musicali



Autonomia appena sufficiente a volumi sostenuti con la modalità ULT attivata



Limitata personalizzazione del suono tramite l'app Sony Music Center