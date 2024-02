A causa del mancato rinnovo di un accordo, verranno rimosse da TikTok molte canzoni di Universal Music. Da domani, primo marzo, non saranno dunque più disponibili sul social network milioni di canzoni della grande società discografica, che già all’inizio del mese scorso ne aveva eliminate dal social network circa 3 milioni. Considerando il numero e l’entità del catalogo di canzoni di cui Universal Music ha i diritti, si tratta di una rinuncia rilevante per una piattaforma basata sulla musica come TikTok.

Perché le canzoni di Universal Music non sono più disponibili su TikTok

L’accordo fra TikTok e Universal Music risalente al 2021, che permetteva in sostanza al social network di usare le canzoni nei video caricati sulla piattaforma in cambio di un compenso, scadrà in parte domani, 1° marzo, giorno a partire dal quale verranno rimosse tutte le canzoni che sono state scritte, o co-scritte da persone sotto contratto con Universal Music Publishing Group, la divisione editoriale dell’etichetta in questione.

Come anticipato, non è la prima volta, perché già il 1° febbraio scorso TikTok rimosse circa 3 milioni di canzoni di Universal Music Group, fra cui quelle di Billie Eilish, Drake, Justin Bieber e Taylor Swift, per citare alcuni degli artisti più famosi. In quell’occasione la società discografica giustificò il mancato accordo spiegando di non aver ricevuto da TikTok le condizioni necessarie relative al pagamento di musicisti e autori e alle tutele sulla sicurezza online degli utenti del social e sui potenziali effetti dannosi da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.Viceversa, TikTok accusò Universal Music Group di aver “anteposto il proprio tornaconto agli interessi dei propri artisti e autori”, accusandola inoltre di falso.

A un mese di distanza, nella giornata di ieri, 28 febbraio 2024, con un comunicato stampa dai toni più pacati TikTok ha annunciato la rimozione di tutte le canzoni legate a Universal Music Publishing Group (UMPG), la divisione editoriale del gruppo che ha i diritti di circa 4 milioni di canzoni per le musiche e i testi delle canzoni (secondo Il Post), mentre la Universal Music Group (UMG) ha i diritti sulle registrazioni specifiche delle canzoni, che appartengono alle etichette. Quindi, da domani, 1° marzo, non saranno più disponibili su TikTok anche le canzoni degli artisti che hanno un contratto editoriale con UMPG, oltre agli altri 3 milioni di brani di artisti con un contratto discografico con Universal.

Per contestualizzare la situazione, piuttosto grave per una piattaforma incentrata sulla musica come TikTok, basti citare le parole di Tim Ingham, giornalista di Music Business Worldwide, secondo cui verrebbe rimosso dal social network circa l’80% del “repertorio musicale rilevante” a causa del mancato rinnovo dell’accordo con Universal Music. Ciò riguarderebbe circa il 30% della musica presente sulla piattaforma secondo TikTok, considerando il mercato statunitense e britannico. In ogni caso, la questione è molto rilevante, sia per il social network che per i miliardi di utenti che lo utilizzano quotidianamente, questione che potrebbe tuttavia risolversi a breve, considerando che TikTok ha annunciato di essere impegnata ancora in trattative “per raggiungere un accordo equo con Universal Music Group”.

Leggi anche: L’UE sta indagando su TikTok per verificare se tutela adeguatamente i minori e Sfruttare i social per la lotta all’evasione: il governo punta sul data scraping