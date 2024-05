Questa settimana su Amazon è protagonista la Gaming Week, con tante offerte che riguardano il mondo del PC gaming e delle console, ma questo non preclude altre promozioni e sconti su altri prodotti interessanti che non hanno a che fare con il gaming. Come ogni settimana abbiamo preparato per voi una selezione delle migliori offerte attualmente disponibili su Amazon per componenti, periferiche e accessori che potrebbero tornarvi utili se dovete costruire una nuova build oppure state valutando l’aggiornamento di una componente del vostro vecchio desktop.

Come di consueto vi proponiamo una selezione personale di prodotti che riteniamo validi e interessanti, oltre che convenienti; ribadiamo ancora una volta che per questa tipologia di offerte il prezzo potrebbe cambiare rapidamente, magari per esaurimento scorte o più semplicemente perché l’offerta è terminata e il prodotto non è più disponibile. Il nostro consiglio quindi è sempre quello di essere decisi e rapidi, sempre qualora troviate l’opzione più adatta alle vostre esigenze tecniche e al vostro budget di spesa.

Le migliori offerte Amazon di oggi per il vostro PC

Prima di passare alla nostra selezione, ricordiamo che le proposte che trovate a seguire non riguardano solo nuove offerte, o promozioni del giorno, ma anche prodotti al minimo storico su Amazon che riteniamo degni di nota e solitamente non sono interessati da particolari sconti. In quest’ottica, vi consigliamo sempre di valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti, in primis le spedizioni rapide e gratuite.

Componenti:

Periferiche e accessori: