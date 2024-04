DJI ha annunciato un nuovo drone che non richiede il patentino ed è in grado di effettuare riprese in 4K. Il nuovo DJI Mini 4K è in pratica una versione aggiornata del Mini 2 SE che cattura immagini a 2.7K e debutta a un prezzo alla portata di tutti.

Il sensore da 1/2.3 pollici è lo stesso del Mini 2 SE, ma il processore aggiornato ha le prestazioni sufficienti per consentire le riprese in Ultra HD.

Oltre ai miglioramenti nella qualità delle immagini, il drone Mini 4K si distingue dal precedente in ambito normativo. La certificazione in Classe C0 ha un limite di altezza di 120 metri non aggirabile in alcun modo, a differenza del modello Mini 2 SE che come la maggior parte dei droni DJI supporta anche l’SDK per poter volare con app di terze parti abilitando modalità speciali di navigazione.

Attualmente il Mini 4K non è elencato tra i modelli supportati dall’SDK, tuttavia questa funzionalità potrebbe arrivare successivamente con un aggiornamento software.

DJI Mini 4K si presenta come un drone adatto a tutti

DJI Mini 4K pesa meno di 250 grammi e ha un’autonomia di volo di 31 minuti e probabilmente vuole essere una risposta alla concorrenza di molti produttori che stanno proponendo ottimi droni sotto i 250 grammi che non richiedono il patentino.

Infatti anche il prezzo è un fattore interessante, in quanto DJI Mini 4K costa 299 euro ed è disponibile anche in versione Fly More Combo con custodia e batterie aggiuntive al prezzo di 439 euro.

Il drone DJI Mini 4K si presenta quindi come un drone adatto a tutti e la fama del marchio dovrebbe garantire la bontà del prodotto che potete già acquistare su Amazon utilizzando il link sottostante.

Acquista DJI Mini 4K su Amazon