I droni non sono soltanto dispositivi per divertirsi e sempre più spesso si trasformano in affidabili assistenti in ambito lavorativo, come ad esempio per chi lavora nel settore della fotografia e DJI Mini 2 SE sembra avere tutte le carte in regola per proporsi come una valida alternativa.

Si tratta di un nuovo drone che si caratterizza per le dimensioni contenute e che va ad arricchire l’offerta di DJI in questo specifico settore, proponendosi come una soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un dispositivo ad un prezzo competitivo.

Le principali caratteristiche di DJI Mini 2 SE

Il nuovo drone di DJI è dotato di un sensore CMOS da 1/2,3 pollici che è in grado di catturare immagini a 12 megapixel e di registrare video a risoluzione 2.8 K (solitamente questo tipo di sensori viene usato nelle fotocamere mirrorless compatte mentre i fotografi più seri tendono a optare per sensori più grandi per la dissipazione del calore e per poter beneficiare di una migliore profondità di campo).

La fotocamera di DJI Mini 2 SE è montata su un gimbal avanzato con un sistema di stabilizzazione meccanica a 3 assi che, a dire del produttore, è capace di garantire immagini fluide anche in presenza di vento molto forte.

Ma il principale punto di forza del nuovo drone di DJI è rappresentato dalle dimensioni: tale dispositivo, infatti, entra nel palmo di una mano e ha un peso di appena 249 grammi.

Tra le altre sue caratteristiche troviamo un sistema di decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e una funzione di “ritorno a casa” per rendere il volo più facile anche per gli utenti meno esperti, il supporto alla trasmissione video HD fino a 10 km e un tempo di volo massimo di poco più di mezz’ora.

Prezzi e disponibilità

DJI Mini 2 SE farà il suo esordio sul mercato il 22 marzo al prezzo ufficiale di 369 dollari. Gli utenti potranno optare anche per una speciale versione che, al prezzo di 519 dollari, include delle batterie extra, rotori di ricambio e altre parti.

Potrebbe interessarti anche: i migliori droni di questo mese