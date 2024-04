Se state pensando di acquistare un nuovo monitor gaming, o siete in procinto di fare un aggiornamento alla vostra build, le offerte della Gaming Week di Amazon potrebbero aiutarvi a risparmiare qualcosa, permettendovi in alcuni casi di portare a casa prodotti molto validi a un prezzo dir poco vantaggioso. La Gaming Week 2024 è ormai un appuntamento molto atteso da gamer e appassionati, le promozioni toccano diversi segmenti del settore gaming, dalla componentistica, ai PC preassemblati, passando ai notebook gaming, periferiche, accessori e molto altro ancora.

In questa occasione abbiamo selezionato alcuni dei migliori monitor in offerta, spaziando dai modelli destinati al gaming ad alto refresh-rate a quelli ad alta risoluzione, il tutto anche con un occhio di riguardo per le varie fasce di prezzo. Il nostro consiglio, se siete alla ricerca di un buon monitor, è quello di monitorare tutte le offerte e scegliere con decisione; in questi casi infatti, il tempo è tiranno e le migliori promozioni sono anche quelle destinate a esaurirsi in poco tempo.

I migliori monitor in offerta alla Gaming Week di Amazon

Ricordiamo che le offerte della Gaming Week saranno valide da oggi 29 aprile fino al prossimo 5 maggio, salvo esaurimento scorte, e non occorre essere iscritti ad Amazon Prime per usufruirne. Nonostante questo però, è ovvio che gli utenti Amazon Prime potranno contare su servizi aggiuntivi come le spedizioni rapide e gratuite, motivo che ci spinge a consigliarvi di attivare una prova gratuita di Prime; l’esperienza potrebbe piacervi e tra le altre cose potrete contare su un solido supporto post vendita.

Detto questo eccovi i nostri consiglio sui migliori monitor in offerta su Amazon in questo momento: