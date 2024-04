TIM si prepara ad introdurre importanti novità sulla sua piattaforma TIMVISION, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e attrarre nuovi abbonati. In un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione come quello dello streaming, nel quale gli operatori sono costantemente alla ricerca di nuove strategie per offrire ai propri clienti un’esperienza di intrattenimento sempre più ricca e diversificata, TIM è chiamata a fare i cosiddetti “straordinari” per continuare ad attrarre nuovi clienti.

Ci sono alcune novità positive per i clienti TIMVISION appassionati di sport

A partire dal prossimo 28 aprile 2024, salvo eventuali cambiamenti, TIM arricchirà ulteriormente la propria offerta streaming TIMVISION, grazie all’inclusione dei contenuti sportivi di Discovery+ senza costi aggiuntivi per i clienti. Questa mossa strategica consentirà agli abbonati di accedere non solo all’intrattenimento già presente sulla piattaforma, ma anche a un’ampia selezione di eventi sportivi live e on demand.

Grazie a questa novità, i clienti TIMVISION potranno godere dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a quattro canali sport extra dedicati, il tutto all’interno di un’offerta che comprenderà una vasta gamma di discipline sportive.

Oltre all’inclusione dello sport di Discovery+, TIM ha deciso di prorogare le attuali offerte TIMVISION di un altro mese, quindi fino al 25 maggio 2024. Questa decisione riguarda sia le proposte di solo intrattenimento, che includono l’accesso a Disney+ e Netflix, sia quelle del portafoglio Calcio e Sport, con DAZN e Infinity+ inclusi. La proroga rappresenta un’ottima notizia per i clienti, che potranno continuare a usufruire delle vantaggiose condizioni attuali.

TIM continuerà a proporre la promozione TIMVISION con Disney+ a soli 3,99 euro al mese fino alla fine del 2024, per poi passare a 6,99 euro al mese. Questa offerta, già valida fino al 25 maggio 2024, è disponibile per tutti i nuovi e già clienti TIM, sia di rete fissa che mobile, che non hanno offerte TIMVISION a pagamento attive.

Un’altra importante novità riguarda l’unificazione del portafoglio di offerte TIMVISION. Sempre a partire dal 28 aprile 2024, infatti, le proposte per i nuovi clienti, che includono i piani Disney+ e Netflix con pubblicità, saranno estese anche ai già clienti con offerte attivate prima del 26 novembre 2023. In questo modo TIM semplificherà la sua offerta, garantendo le stesse condizioni a tutti gli abbonati, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento.

Se da una parte le modifiche entreranno in vigore sin da subito, dall’altra l’operatore consentirà ai già clienti di mantenere i piani Premium per Disney+ e Standard per Netflix, abbinando automaticamente le relative opzioni al momento dell’aggiornamento verso le nuove offerte, garantendo ai propri clienti la possibilità di conservare i vantaggi acquisiti nel tempo.

L’ultima novità sulle offerte rinnovate di TIM riguarda la conferma dell’inclusione gratuita del TIMVISION Box in comodato d’uso in tutte le offerte della piattaforma, oltre alla proroga della promo TIMVISION Box Atmosphere fino al 25 maggio 2024. Per chi non lo sapesse, si tratta di una promozione che permette di scegliere tra il decoder standard gratuito o il modello TIMVISION Box Atmosphere, che presenta funzioni avanzate, a noleggio, con i primi 6 mesi gratuiti e successivamente al prezzo di 5 euro al mese.

Resta ora da vedere come il pubblico risponderà a queste novità e se TIMVISION riuscirà a conquistare nuove fette di mercato grazie a un’offerta sempre più ricca e competitiva. Una sfida che, tenendo conto delle continue novità, sembra che TIM sia pronta ad affrontare con determinazione e una chiara visione strategica.