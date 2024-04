I clienti NOW, in particolare quelli che hanno attivo il pass NOW Sport, stanno iniziando a ricevere brutte notizie via mail direttamente dalla piattaforma di streaming online di Sky.

In scia a quanto fatto dalla casa madre che ha annunciato l’aumento dei prezzi dei pacchetti Sport, anche la piattaforma online sta informando i propri clienti che il prezzo del Pass NOW Sport aumenterà sensibilmente a partire dal prossimo 1 luglio. Scopriamo tutti i dettagli sui dettagli di questi aumenti, che coinvolgono anche i nuovi clienti, e su come la piattaforma li giustifica perché, piccolo spoiler, qualcosa di diverso (in meglio) ci sarà.

Pass NOW Sport: aumenti fino a 10 euro al mese

Alla fine anche NOW ha ceduto al marasma di aumenti a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo negli ultimi anni, non senza avere però lottato: la piattaforma finora non aveva mai aumentato, ma anzi diminuito qualche anno fa in seguito alla perdita dell’esclusiva della Serie A a pannaggio di DAZN, il costo del pacchetto per la visione dei contenuti sportivi (on demand o in diretta sui canali Sky).

La musica cambia, per i nuovi clienti a partire dal 2 maggio e per i già clienti a partire del 1 luglio 2024. Di seguito il dettaglio degli aumenti:

Pass NOW Sport con permanenza minima di 12 mesi – da 9,99 euro al mese per 12 mesi a 14,99 euro al mese per 12 mesi (aumento di 5 euro al mese ).

(aumento di ). Pass NOW Sport senza vincoli – da 14,99 euro al mese a 24,99 euro al mese (aumento di 10 euro al mese).

Non cambia invece la possibilità di aggiungere l’opzione Premium da 5 euro in più al mese, annunciata lo scorso settembre, che include la visione contemporanea con due dispositivi, la visione senza pubblicità per i contenuti on demand e l’audio immersivo (con tecnologia Dolby Digital 5.1).

La “nuova” Champions League e partite migliori di Serie A dietro l’aumento?

Alla stregua di Sky, anche NOW giustifica gli aumenti asserendo al nuovo palinsesto che prevede un numero maggiore di partite della “nuova” UEFA Champions League con fase a girone unico da 36 squadre che farà salire il numero delle partite trasmesse a 185 sulle 203 complessive.

Fino al 2027, poi, la piattaforma trasmetterà in esclusiva (ereditata ovviamente da Sky) tutte le 343 partite delle altre due competizioni calcistiche europee per eccellenza, ovvero UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Parallelamente a Sky, poi, dalla prossima stagione calcistica (e fino al 2029), NOW metterà a disposizione dei propri clienti partite di Serie A più interessanti rispetto al passato: non cambia il numero di partite trasmesse che restano 114, circa il 25% delle partite trasmesse in diretta saranno big match, cambia uno degli “slot” (quello della domenica, che si sposta da quello delle 12:30 a quello delle 18:00).

L’offerta legata al calcio si completa poi con le partite dei campionati italiani di Serie BKT e Serie C NOW, con le partite della Premier League (esclusiva fino al 2028) e con la messa in onda di tutte le 51 partite degli Europei 2024 di calcio.

NOW pareggia Sky per alcuni “extra” legati a Formula 1 e Tennis

Il pass NOW Sport non è solo calcio. La piattaforma streaming di Sky mette a disposizione dei propri clienti anche il Motomondiale, il basket europeo e quello della NBA, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 (tramite i canali Eurosport 1 e Eurosport 2) e molto altro.

Non ci siamo dimenticati di Formula 1 e Tennis ma li abbiamo lasciati per ultimi di proposito perché per loro ci sono alcune novità che puntano a migliorare e rendere più immersiva l’esperienza di visione:

Tennis Extra Match – fornisce l’accesso alle dirette di tutti i campi dei tornei ATP 1000, ATP 500, WTA 1000 e WTA 500.

Formula 1 Extra Cam – fornisce l’accesso a svariati canali aggiuntivi che consentono di guardare la gara con la prospettiva del pilota (on-board dei 10 migliori driver della stagione). Battle Channel – è un canale live durante i Gran Premi in cui la regia mostra i duelli attualmente in corso in pista. On Board Mix – è un canale live che mostra la sessione solo tramite on board dei vari piloti. Timing Screen – è un canale live che mostra il tabellone dei tempi con tutti i piloti. Race Tracker – è un canale live che mostra il grafico del tracciato, consentendo di monitorare i piloti in pista. Multi-Screen – è un canale live che mostra contemporaneamente la gara, il canale On Board Mix, il canale Timing Screen e il canale Race Tracker.



Infine, ma questa novità è relativa a tutti i canali sportivi in diretta, viene aggiunta la funzionalità Pause & Rewind che consente di mettere in pausa una diretta e tornare indietro fino a due ore, magari per recuperare un momento saliente guardato distrattamente durante una trasmissione.