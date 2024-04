Nella cornice della tanto attesa Convention 2024, LG ha annunciato la nuova gamma di Smart TV OLED e QNED per il 2024, soluzioni che arriveranno sul mercato europeo e di conseguenza anche in Italia.

Tanta carne al fuoco per l’azienda sudcoreana che, come da previsione, ha tolto i veli ai nuovi modelli OLED ad alte prestazioni delle serie M4, G4, C4 e B4, migliorati con tecnologie di ultima generazione, nonché ottimizzati e rivisti in diverse componenti anche con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Le novità delle Smart TV OLED targate LG

L’annuncio di LG ha avuto come protagonista il nuovo processore α11 con AI, in dotazione ai modelli LG OLED evo M4 e G4, capace secondo l’azienda di garantire un netto salto prestazionale rispetto al suo predecessore. Nel dettaglio, a11 offrirebbe un incremento delle prestazioni grafiche del 70% e sino al 30% nell’elaborazione dei dati, il tutto a netto vantaggio della qualità delle immagini e dell’audio. La punta di diamante LG per il 2024 è senza dubbio la serie LG OLED M4, ovvero il primo televisore OLED con trasmissione video e audio wireless fino a 4K con refreh a 144 hertz.

Disponibili con diagonale da 65, 77, 83 e 97 pollici, i nuovi modelli OLED M4 sono dotati di tecnologia wireless che consente di installare il display a parete senza cavi visibili grazie alla possibilità di posizionare lo Zero Connect Box – un hub in sostanza – in un altro punto della stanza. I modelli OLED serie C4 e B4, montano rispettivamente un processore α9 Gen7 con AI e α8 con AI, leggermente inferiori al nuovo top di gamma a11, ma comunque capace di garantire un’esperienza di visione immersiva, con colori vivaci, neri profondi e un rapporto di contrasto impressionante.

Tra le funzionalità dei nuovi processori in dotazione alle TV OLED LG 2024 segnaliamo:

AI Picture Pro: per un upscaling migliorato senza compromessi

AI Sound Pro: utilissimo per immergersi completamente nel video grazie al surround virtuale

Brightness Booster Max che garantisce una luminosità di picco fino al 150% superiore rispetto a un comune OLED

Non manca ovviamente un occhio di riguardo ai gamer che, oltre ad avere a disposizione un pannello 4K da 144 hertz, potranno contare su funzionalità come Game Optimizer, ma anche NVIDIA G-Sync e AMD Freesync, senza dimenticare la presenza di porte HDMI 2.1.

La gamma LG QNED 2024 porta il cinema a casa

Al pari dei prodotti OLED, la gamma LG QNED 2024 si amplia con nuovi modelli, design, tecnologie premium e dimensioni che cercano di sposare diverse esigenze e ambienti. Disponibile con diagonali che vanno dai 43 ai 98 pollici, la serie LG QNED è stata studiata per offrire un’esperienza di visione coinvolgente grazie alla combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, utilissime per migliorare la resa dei colori e più in generale la qualità dell’immagine.

Nel dettaglio la gamma LG QNED 2024 prevede i modelli QNED89, QNED86, QNED87 e QNED80, (il 98″ arriverà nelle corso del 2024) tutte basate su tecnologia Advanced Local Dimming e una frequenza di aggiornamento che può arrivare a 120 hertz sulle varianti QNED86 e QNED89; queste ultime vantano anche quattro porte HDMI con VRR e FreeSync, ottimizzate quindi per gaming ad alto refresh-rate.

Altra peculiarità, comune ai prodotti OLED, è la possibilità di abbinarsi in modalità wireless con le soundbar LG grazie alla tecnologia WOWCAST senza compromettere la qualità dell’audio; in questo contesto segnaliamo la funzione WOW Orchestra che sincronizza i canali audio degli altoparlanti integrati e della soundbar, mentre WOW Interface risulta utile per controllare la soundbar direttamente sullo schermo del TV con un unico telecomando.

Non solo hardware ma anche software per LG che celebra i 10 anni del sistema operativo per Smart TV webOS con nuove opzioni di personalizzazione. webOS consente di creare fino a 10 profili utente sullo stesso televisore, permettendo di personalizzare la schermata Home, i preset della qualità d’immagine e molto altro. Ottima anche la capacità in termini di connettività grazie al supporto di Matter, Apple AirPlay e Google Chromecast.

Disponibilità e prezzi

Alcuni dei nuovi TV OLED e QNED sono già disponibili per l’acquisto sul sito del produttore, mentre le altre varianti arriveranno nelle prossime settimane/mesi. La nuova gamma LG OLED e QNED 2024 è disponibile anche su Amazon dove è già possibile mettere le mani su diverse delle novità proposte da LG; a seguire i link alle relative offerte e i prezzi per l’Italia di tutti i prodotti annunciati.

LG OLED evo M4

LG OLED evo M4 97” 29.999 euro

LG OLED evo M4 83” 7.499 euro

LG OLED evo M4 77” 5.499 euro

LG OLED evo M4 65” 3.999 euro

LG OLED evo G4

LG OLED evo G4 83” 6.499 euro

LG OLED evo G4 77” 4.699 euro

LG OLED evo G4 65” 3.199 euro

LG OLED evo G4 55” 2.399 euro

LG OLED evo C4

LG OLED evo C4 83” 4.999 euro

LG OLED evo C4 77” 3.999 euro

LG OLED evo C4 65” 2.599 euro

LG OLED evo C4 55” 1.799 euro

LG OLED evo C4 48” 1.499 euro

LG OLED evo C4 42” 1.299 euro

LG OLED B4

LG OLED B4 77″ 3.299 euro

LG OLED B4 65” 2.399 euro

LG OLED B4 55” 1.599 euro

LG QNED 2024