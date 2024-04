Nelle ultime ore WhatsApp ha annunciato di aver avviato il rilascio delle passkey anche per la versione iOS dell’applicazione, dopo un periodo di beta testing durato diversi mesi. Il rollout inizia da oggi e verrà completato nel corso delle prossime settimane.

Anche gli utenti iPhone potranno quindi utilizzare le passkey per proteggere il proprio account WhatsApp e rendere più rapido e sicuro l’accesso. La funzione è stata introdotta per la prima volta su Android ad ottobre dello scorso anno e ci sono voluti diversi mesi affinché arrivasse anche sulla versione dell’applicazione per iOS.

“La verifica tramite passkey faciliterà e renderà più sicuro il login a WhatsApp. Siamo entusiasti di lanciare questa funzionalità e offrire agli utenti un ulteriore livello di sicurezza,” ha dichiarato Alice Newton-Rex in un comunicato.

Cosa sono le passkey e come attivarle su WhatsApp per iOS

Le passkey sono una tecnologia sviluppata dalla FIDO Alliance in collaborazione con importanti aziende come Apple, Google e Microsoft. Invece delle tradizionali password, consente agli utenti di effettuare l’accesso utilizzando metodi sicuri come il riconoscimento facciale o la biometria, eliminando la necessità di creare e digitare un codice di accesso.

Per abilitare le passkey su WhatsApp per iOS basterà recarsi nelle impostazioni all’interno dell’applicazione, nello specifico nella sezione dedicata all’account. Da qui basterà toccare “passkey” e procedere alla sua creazione confermando con il Face ID o il Touch ID a seconda del modello di iPhone in vostro possesso.

Le passkey sono in fase di rollout con l’ultima versione di WhatsApp per iOS. Se non l’avete ancora fatto, procedete al download dell’ultima versione dell’applicazione direttamente dall’App Store. Trattandosi però di un rollout graduale, potrebbe volerci qualche giorno o settimana prima che l’aggiornamento sia disponibile per tutti gli utenti.