Il Great Firewall cinese blocca molte app e tecnologie non domestiche, spingendo le persone a utilizzare la VPN se desiderano accedervi. Facebook e Instagram sono due esempi, ma ora il blocco di queste applicazioni si sta espandendo.

Apple ha affermato di aver ritirato WhatsApp e Threads dall’App Store cinese in seguito alla richiesta della Cyberspace Administration, l’autorità che regolamenta Internet nel paese del dragone.

Secondo il Wall Street Journal e il New York Times, gli utenti Apple in Cina non saranno più in grado di trovare e scaricare WhatsApp e Threads dall’App Store.

La Cina obbliga Apple a rimuovere WhatsApp e Threads dal paese

L’autorità cinese ha citato preoccupazioni relative sicurezza nazionale e arriva poco prima che il Senato americano voti un disegno di legge che potrebbe portare al divieto di TikTok negli Stati Uniti.

Nella versione attuale del disegno di legge, ByteDance avrà un anno per cedere TikTok agli Stati Uniti, altrimenti la piattaforma di condivisione video in formato breve sarà bandita dagli app store statunitensi.

Si prevede che la Camera approverà il disegno di legge che fa parte di un pacchetto che comprende anche aiuti all’Ucraina e a Israele.

Il ragionamento della Cyberspace Administration, secondo cui le app rappresentano un problema di sicurezza nazionale, riecheggia l’argomentazione dei legislatori americani a favore del blocco di TikTok negli USA, quindi il provvedimento dell’autorità cinese sembra avere un sapore di ripicca.