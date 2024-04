Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che riguarda la gestione dei canali. Prossimamente gli utenti iPhone potranno tenere sott’occhio i canali ritenuti più importanti grazie alla possibilità di appuntarli.

WhatsApp permetterà di appuntare i canali su iOS

WhatsApp sta sperimentando una funzionalità per consentire agli utenti di appuntare i propri canali preferiti in cima all’elenco. Attualmente gli utenti potranno fissare fino a un massimo di tre canali, ma in futuro è possibile che il limite aumenterà a cinque canali.

Un canale bloccato in cima all’elenco rimane visibile e facilmente accessibile senza dover scorrere l’elenco che può essere anche lungo, mentre appuntando i canali preferiti è possibile mettere in evidenza quelli più importanti o ai quali si accede più frequentemente.

Inoltre questa funzionalità dovrebbe aiutare gli utenti a organizzare meglio i propri canali in base alla pertinenza o alla priorità.

Tuttavia vale la pena ribadire che la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.8.10.75 di WhatsApp per iOS e quindi è soggetta a modifiche.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

