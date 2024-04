Lenovo aggiorna il catalogo di workstation mobile e annuncia il debutto della nuova gamma ThinkPad, una delle più amate e ricercate dell’azienda asiatica che si arricchisce di quattro nuovi modelli, potenti ma soprattutto ottimizzati per offrire le migliori prestazioni possibili in tutti quegli applicativi che sfruttano l’Intelligenza Artificiale. Lenovo presenta nel dettaglio ThinkPad P1 Gen 7, ThinkPad P16v i Gen 2, ThinkPad P16s i Gen 3 e ThinkPad P14s i Gen 5, workstation che puntano sui più recenti processori Intel Core Ultra in coppia con GPU NVIDIA RTX Ada Generation e soluzioni all’avanguardia come le più recenti memorie LPDDR5x LPCAMM2.

Parliamo quindi di notebook al top, indirizzati al segmento dei professionisti più esigenti che non guardano a compromessi, così come si evince dalle dichiarazioni di Rob Herman, Vice Presidente, Worldwide Workstation e Client AI Business di Lenovo:

Progettate pensando ai professionisti mobile-first, le nuovissime workstation mobili Lenovo ThinkPad serie P offrono una combinazione ideale di know-how in ambito workstation, elevati livelli di prestazioni predisposte per l’intelligenza artificiale e vera mobilità. Rappresentando l’apice dell’innovazione delle workstation, i nuovi laptop ThinkPad serie P sono progettati per supportare professionisti creativi, ingegneri e data scientist attraverso flussi di lavoro complessi, ovunque debbano essere.

Le workstation ThinkPad sono pronte per l’AI e le tecnologie next-gen

Senza dilungarci oltre, partiamo subito con il modello di punta Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, una workstation mobile ultraportatile progettata in particolare per gestire carichi intensivi di machine learning, offrendo al contempo un’ampia versatilità grazie a una piattaforma hardware da primo della classe. A bordo troviamo infatti una soluzione Intel Evo Edition con i più recenti processori Intel Core Ultra vPro (sino a Core Ultra 9 185H) dotati di NPU e una GPU NVIDIA RTX 3000 Ada, un connubio che garantisce prestazioni di livello in qualsiasi ambito di utilizzo.

Caratterizzata da uno chassis in alluminio, la soluzione Lenovo guarda anche all’aspetto termico grazie a un sistema di dissipazione avanzato che prevede l’impiego di metallo liquido per garantire la massima efficienza e temperature sotto controllo. Ma non finisce qui, Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 monta poi un display da 16 pollici (16:10), nel dettaglio un pannello OLED touchscreen ideale per ambiti come la creazione di contenuti, data scientist, sviluppatori di giochi e applicazioni CAD.

Parlando invece di innovazioni ThinkPad P1 Gen 7 è la prima workstation mobile al mondo a utilizzare le nuove memorie LPDDR5x LPCAMM2 (max 64 Gb), una delle soluzioni di memoria modulare per PC più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico che, da un lato permette di ottimizzare gli spazi nel case rispetto alle classiche SODIMM, dall’altro garantisce un’elevata larghezza di banda che sicuramente sarà utile in tutti gli applicati AI e non solo.

Rimanendo in tema, la proposta Lenovo risulta tra le più valide in quanto potrà sfruttare sia l’NPU presente nei processori Intel Core Ultra che la più potente RTX 3000 Ada, a dir poco ottima e guardiamo ad altri ambiti come il ray-tracing. Non solo prestazioni per la nuova workstation mobile Lenovo ThinkPad che, come da tradizione, guarda anche e soprattutto alla sicurezza dell’utente e delle aziende con caratteristiche come il Trusted Platform Module (dTPM) e un BIOS ad hoc che prevede funzionalità avanzate di ripristino e non solo.

Insieme al ThinkPad P1 Gen 7, Lenovo completa la gamma con tre ulteriori prodotti che, al pari del top di gamma, puntano sempre su tecnologia Intel e NVIDIA. Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 è workstation elegante con display da 16 pollici (16:10) collocata nella fascia media; utilizza un sistema di dissipazione avanzato, processori Intel Core Ultra e una GPU dedicata sino a NVIDIA RTX 3000 Ada. Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3 invece può essere definito un mix di potenza e portabilità, con uno chassis compatto e display da 16 pollici, mentre il ThinkPad P14s i Gen 5 è una delle workstation mobili Lenovo più sottili e leggere, sempre con un occhio per la configurabilità e la capacità di espansione. In questo caso infatti passiamo a un display da 14,5″, sempre con formato 16:10, memorie DDR5 e una GPU NVIDIA RTX 500 Ada.

Disponibilità e prezzi

A seguire i dettagli su disponibilità e prezzi delle nuove workstation Lenovo che, dati alla mano, saranno disponibili sostanzialmente a inizio estate, fatta eccezione per la variante ThinkPad P16v i Gen 2 che dovrebbe arrivare a maggio sia sullo shop Lenovo che presso i maggiori rivenditori di settore come Amazon.