ASUS amplia il proprio catalogo di monitor da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano del fiammante ROG Swift OLED PG32UCDM, un prodotto molto atteso dai gamer e dagli appassionati del genere che in realtà l’azienda taiwanese aveva già anticipato lo scorso agosto. Detto questo, la nuova proposta ROG è uno di quei monitor che non guarda a compromessi, non solo per prestazioni ma anche per la qualità dell’immagine e la resa del pannello che, come del resto suggerisce la sigla, utilizza la tecnologia OLED, o meglio Quantum Dot OLED.

Reattività, ottimi tempi di risposta e numerose tecnologie di contorno proprietarie e non, si fondono con il tipico design aggressivo che contraddistingue da sempre le proposte ASUS Republic of Gamers, completando così un catalogo che vede a listino prodotti già molto validi come il ROG Swift OLED PG27AQDM che avevamo provato a inizio anno.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM è il monitor gaming che tutti vorremmo

Vista la tecnologia adoperata per il pannello e le caratteristiche tecniche da primo della classe che ora esamineremo, non è difficile collocare questo display, pensato sostanzialmente per la fascia enthusiast che non solo può permettersi di investire sul monitor, ma allo stesso tempo ha la possibilità di abbinarci una scheda grafica di pari livello. Dati alla mano infatti, siamo di fronte a un pannello QD-OLED con risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento che arriva a 240 hertz; a bordo non manca il supporto per tecnologie di sincronizzazione come AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC, ma capirete bene che non è semplice ottenere 240 fps a 2160P nei giochi, a meno di avere una GPU come la NVIDIA GeForce RTX 4090, la GeForce RTX 4080 SUPER o anche una AMD Radeon 7900 XTX.

Il display ASUS vanta una diagonale da 32 pollici e un rivestimento antiriflesso sul pannello, come detto un QD-OLED di terza generazione che, rispetto ai primi modelli OLED, garantisce una migliore resa cromatica oltre che una migliore affidabilità in ottica burn-in (si spera) grazie al sistema di dissipazione ad hoc studiato dagli ingegneri ASUS. Andando avanti con la scheda tecnica, oltre a un refresh davvero notevole, la proposta ROG si fa notare anche per il tempo di risposta davvero molto contenuto; parliamo di appena 0,03 ms GTG, una caratteristica indispensabile per il gaming ad alto refresh-rate che riduce quasi del tutto l’effetto ghosting.

Il bello dell’ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, ma più in generale dei monitor QD-OLED, risiede soprattutto nella versatilità e nella capacità di adattarsi a qualsiasi ambito di utilizzo, anche in quegli applicativi dove conta molto la fedeltà dell’immagine. In questo contesto, l’ultimo arrivato in casa ROG non è da meno, offrendo profondità a 10 bit, un contrasto pari a 1.500.000:1 e supporto Dolby Vision e HDR10, senza dimenticare la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black e una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%.

Rimanendo in tema, non mancano ottimizzazioni pensate su misura per i gamer, tra queste segnaliamo ad esempio la modalità esports che visualizza un’area da 24,5 pollici o una “modalità 27 pollici” per adattarsi a diversi generi di gioco. Degni di nota anche il ROG DisplayWidget Center, un’interfaccia intuitiva per accedere alle funzioni OLED Care e regolare le impostazioni principali del monitor in modo semplice e con il mouse, con la tecnologia ROG Gaming AI e le funzioni dedicate Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair che consentono di migliorare l’esperienza in gaming. Chiudiamo con le opzioni di connettività che prevedono DisplayPort 1.4 (DSC), due porte HDMI 2.1, un hub USB, USB-C con Power Delivery a 90 watt, jack da 3,5 mm per l’audio e SPDIF.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM – Scheda tecnica

Tipologia di pannello QD-OLED

Dimensioni pannello 31,5 pollici

Formato 16:9

Risoluzione massima 3.840 x 2.160 pixel

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Luminosità di picco 450 nit

Contrasto tipico 1.500.000:1

Angolo visuale 178/178°

Colori display 1,07 miliardi (10 bit)

Spettro di colori DCI-P3 99%

HDR10

VESA DisplayHDR 400

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync compatibile

Modalità RTS/RPG, FPS, Cinema, Scenary, Racing, sRGB, MOBA, User

Supporto PIP e PBP

Porte

2x HDMI 2.1

Display Port 1.4 DSC

USB-C con Display Port Alt Mode

USB-C Gen 3.2 con Power Delivery 90 watt

USB Hub 3x USB Gen 3.2 Type-A

Jack cuffie e SPDIF

Switch KVM

Illuminazione RGB

Consumo di picco 42 watt

Garanzia 3 anni contro il brun-in

Disponibilità e prezzi

Il monitor ROG Swift OLED PG32UCDM sarà presto disponibile sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store e i principali rivenditori, compreso Amazon, a un prezzo di 1.499 euro; altrettanto importante è segnalare che ROG Swift OLED PG32UCDM prevede una garanzia estesa di tre anni che copre anche il burn-in del pannello.