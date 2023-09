Come da programmi, NOW, la piattaforma di streaming online di Sky, si arricchisce da oggi, giovedì 28 settembre 2023, della nuova opzione Premium che permette l’accesso ad alcune funzionalità aggiuntive.

Già in fase di annuncio, avevamo dipinto questa come una vera e propria rivoluzione per la piattaforma che, oltre a introdurre l’opzione Premium, aggiunge la pubblicità sui contenuti on demand, aggiorna i propri listini (al ribasso) e propone anche abbonamenti con vincolo annuale, pur mantenendo sostanzialmente invariata la proposta che verte, di base sui soliti tre Pass (Entertainment, Cinema e Sport).

L’opzione Premium è ora disponibile su NOW

Continua il periodo di grandi cambiamenti e miglioramenti per NOW che, a poche ore di distanza dall’annuncio dell’arrivo della propria app su tutte le Android TV con Google TV, guadagna la funzionalità Premium, già da tempo annunciata ma non ancora disponibile fino a oggi (in precedenza, gli utenti venivano avvisati del fatto che le funzionalità dell’opzione sarebbero state disponibili a partire dal 28 settembre 2023).

La funzionalità Premium che, costo di 5 euro al mese per i nuovi abbonati (è invece inclusa gratuitamente per i vecchi abbonati finché non disdicono i loro pass), aggiunge sostanzialmente tre funzionalità all’abbonamento base: la visione contemporanea su due dispositivi (applicabile a tutti i Pass), la possibilità di guardare i contenuti on demand senza pubblicità (che sarà ovviamente presente per tutti, invece, sui canali in diretta di Sky) e l’audio immersivo (con tecnologia Dolby Digital 5.1).

NOW precisa che, al momento, “i seguenti dispositivi non godranno di Audio Dolby Digital 5.1 al lancio di Premium: Browser web, Android Mobile, iOS Mobile, Chromecast Gen 2, LG 2017 e precedenti, Samsung 2016 e precedenti, Vodafone TV Box Gen 1 e Gen 2.“

NOW proroga le offerte per i nuovi clienti: ecco i listini aggiornati

I contenuti che fanno parte dei pacchetti, che rimangono gli stessi di prima, non cambiano: il Pass Entertainment consente di accedere alle serie TV, agli show e ai canali generalisti in diretta di Sky; il Pass Cinema apre le porte alla programmazione di Sky Cinema, sia on demand che in diretta.

Il Pass Sport, invece, consente di accedere a tutti i canali in diretta di Sky Sport per guardare il meglio dello sport: per gli amanti del calcio, ci sono le coppe europee (UEFA Champions League, Europa League e Conference League), la Serie A TIM (tre partite ogni giornata), tutta la serie BKT e la Serie C NOW; per gli amanti dei motori ci sono Formula 1 e MotoGP; ma tra gli sport fanno parte anche Tennis, Basket e molto altro.

La piattaforma ha inoltre prorogato ulteriormente fino all’8 ottobre 2023 le offerte dedicate ai nuovi clienti, disponibili sia nella declinazione senza vincoli che nella declinazione con vincolo di permanenza pari a 12 mesi (non sarà possibile disabilitare i Pass prima della scadenza).

Di seguito riportiamo il listino prezzi aggiornato di NOW che include il nuovo pacchetto “Pass Sport + Premium”:

Pass Entertainment al prezzo di 6,99 euro/mese con vincolo di permanenza a 12 mesi

al prezzo di con vincolo di permanenza a 12 mesi Pass Entertainment al prezzo di 8,99 euro/mese senza vincoli

al prezzo di senza vincoli Pass Entertainment + Pass Cinema al prezzo di 9,99 euro/mese con vincolo di permanenza a 12 mesi

al prezzo di con vincolo di permanenza a 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema al prezzo di 11,99 euro/mese senza vincoli

al prezzo di senza vincoli Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium al prezzo di 11,99 euro/mese con vincolo di permanenza a 12 mesi

al prezzo di con vincolo di permanenza a 12 mesi Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium al prezzo di 14,99 euro/mese senza vincoli

al prezzo di senza vincoli Pass Sport al prezzo di 9,99 euro/mese con vincolo di permanenza a 12 mesi

al prezzo di con vincolo di permanenza a 12 mesi Pass Sport al prezzo di 14,99 euro/mese senza vincoli

al prezzo di senza vincoli Pass Sport + Premium al prezzo di 15,99 euro/mese con vincolo di permanenza a 12 mesi

al prezzo di con vincolo di permanenza a 12 mesi Pass Sport + Premium al prezzo di 19,99 euro/mese senza vincoli

al prezzo di senza vincoli Opzione Premium al prezzo di 5,00 euro/mese (inclusa per i già clienti NOW)

In conclusione, per attivare una delle offerte NOW è possibile seguire il link sottostante per accedere al sito ufficiale, effettuare la registrazione e scegliere i pass e le opzioni di proprio interesse tra le combinazioni possibili.

Attiva subito il tuo abbonamento su nowtv.it

