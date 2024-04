Nelle scorse ore, Telepass ha annunciato delle modifiche importanti relative ai servizi offerti e ai nuovi prezzi relativi all’offerta di telepedaggio. A partire dal 1° luglio 2024 la soluzione più economica costerà di più, variano i costi di utilizzo del servizio Pay Per Use (per utilizzo) e arriva una nuova offerta Young dedicata ai più giovani, di cui ancora non si sa molto.

In questo articolo facciamo il punto sulle novità di Telepass in arrivo, confrontando le nuove tariffe con quelle delle altre soluzioni alternative che automatizzano il pagamento delle autostrade, come UnipolMove e MooneyGo, due rivali che offrono servizi simili a prezzi più contenuti.

Quanto costa Telepass da luglio 2024 e cosa cambia

Lo scorso 15 aprile, in occasione dell’inizio del periodo in cui più persone affolleranno le autostrade, per le vacanze primaverili prima ed estive poi, Telepass ha presentato la sua nuova offerta commerciale che entrerà in vigore il 1° luglio 2024. Sono quattro i piani coinvolti di un’azienda che, da alcuni anni, è attiva anche in altri ambiti oltre al telepedaggio.

Le offerte Pay Per Use e Base riguardano entrambe il telepedaggio e 5 servizi extra (per pagare gli ingressi nell’Area C di Milano, i biglietti del traghetto per lo Stretto di Messina, i parcheggi convenzionati con Telepass e nelle strisce blu di varie città italiane. Telepass Plus, oltre al telepedaggio e ai 5 servizi aggiuntivi citati, ne include altri 20, fra cui la possibilità di aggiungere una seconda targa, di acquistare biglietti per autobus, treni e aerei a prezzi scontati, di pagare la ricarica e altro. Non include invece il telepedaggio la nuova offerta Telepass Young, che offre tuttavia 10 servizi, fra cui la possibilità di comprare biglietti per treni, voli e pullman, offerta di cui ancora non si conoscono i prezzi, che l’azienda condividerà insieme agli altri dettagli mancanti prossimamente.

A seguire le tariffe dei servizi Telepass attivi che saranno in vigore da luglio 2024 a confronto con i prezzi attuali, a cui ricordiamo che è necessario aggiungere i costi dei pedaggi e dei servizi inclusi per ciascun piano:

Pay per Use : 1 euro per ogni giorno di utilizzo , mentre ora costa 2,50 euro al mese in caso d’uso, altrimenti nulla; in entrambi i casi è previsto un costo di attivazione di 10 euro;

: , mentre ora costa 2,50 euro al mese in caso d’uso, altrimenti nulla; in entrambi i casi è previsto un costo di attivazione di 10 euro; Telepass Base : 3,90 euro al mese , mentre ora costa 1,83 euro al mese;

: , mentre ora costa 1,83 euro al mese; Telepass Plus: 4,90 euro al mese (in promozione fino a dicembre 2025), mentre ora costa 3 euro al mese.

Altri servizi di telepedaggio: i prezzi di UnipolMove e MooneyGo

È da quasi due anni che Telepass non è più l’unica azienda a offrire servizi di telepedaggio. Prima UnipolMove, più di recente MooneyGo, sono arrivati sul mercato italiano come alternative con servizi simili e con prezzi competitivi, accessibili tutti online tramite sito web e app per dispositivi mobili, oltre che nei relativi punti vendita. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita negli articoli linkati sui nomi degli stessi, ragion per cui qui ci soffermiamo soltanto sui prezzi, per confrontarli con le nuove tariffe di Telepass in vigore a partire da luglio 2024.

UnipolMove e MooneyGo si possono usare in due modi: in base all’utilizzo (cosiddetto Pay per Use) e pagando un abbonamento. Questi i prezzi relativi ai due servizi:

Pay per Use : UnipolMove costa 0,50 euro per ogni giorno di utilizzo (attivazione e consegna a 10 euro), MooneyGo costa 2,20 euro al mese se lo si utilizza (10 euro di attivazione e consegna);

: costa 0,50 euro per ogni giorno di utilizzo (attivazione e consegna a 10 euro), costa 2,20 euro al mese se lo si utilizza (10 euro di attivazione e consegna); abbonamento: UnipolMove è gratis per i primi 12 mesi, poi costa 1,50 euro al mese (gratis anche l’attivazione e la consegna); MooneyGo costa 1,50 euro al mese (5 euro il costo di attivazione e consegna).

Telepedaggio a parte, valido sono nella rete autostradale italiana, a differenza di Telepass, che funziona anche in Croazia, Francia, Portogallo e Spagna (sottoscrivendo un abbonamento dedicato), UnipolMove e MooneyGo includono anche vari servizi fra cui la possibilità di pagare l’ingresso nell’Area C di Milano, i parcheggi convenzionati, i taxi e altre cose.

Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo: prezzi a confronto

Ricapitolando, ecco un prospetto con i prezzi a confronto, considerando le nuove offerte di Telepass valide da luglio 2024:

Per utilizzo (Pay per Use): Telepass: 1 euro per ogni giorno di utilizzo + 10 euro di costo di attivazione; UnipolMove: 0,50 euro per ogni giorno di utilizzo + 10 euro di costo di attivazione; MooneyGo: 2,20 euro al mese se si utilizza + 10 euro di costo di attivazione.

(Pay per Use): Abbonamenti : Telepass: 3,90 euro al mese Base o 4,90 euro al mese Plus; UnipolMove: gratis per i primi 12 mesi, poi 1,50 euro al mese; MooneyGo: 1,50 euro al mese + 5 euro il costo di attivazione e consegna.

:

Questi prezzi potrebbero subire delle variazioni nel corso del tempo, ma aggiorneremo questo articolo con le tariffe in vigore a tempo debito. Ad esempio, la promozione che offre UnipolMove gratis per i primi 12 mesi è in vigore fino al 7 maggio 2024, salvo proroghe.