Quello di UnipolMove è un nome che avete già letto più di una volta su queste pagine, l’ultima volta pochi giorni fa parlando delle nuove tariffe di Telepass e della possibilità di rivolgersi a servizi alternativi. Dal momento che il servizio facente capo a UnipolSai mette a disposizione una serie di funzioni e che è persino attivo un Concorso estivo a premi, è quantomai opportuno andare a conoscerlo un po’ meglio.

UnipolMove: caratteristiche, tariffe e informazioni utili

UnipolMove si presenta come l’alternativa nel mondo del telepedaggio, ponendosi prima di tutto come un nuovo servizio che permette di pagare i pedaggi in autostrada in tutta semplicità, senza doversi mettere in coda al casello.

Le principali caratteristiche del servizio possono essere riassunte in questo modo:

Smart : Tutti i movimenti, la gestione del profilo utente, le richieste di assistenza e altro sono sempre a portata di click nell’Area Riservata sul sito e sull’app UnipolMove

: Tutti i movimenti, la gestione del profilo utente, le richieste di assistenza e altro sono sempre a portata di click nell’Area Riservata sul sito e sull’app UnipolMove Convenienza : Il servizio permette di accedere a sconti su prodotti e servizi delle società del Gruppo Unipol.

: Il servizio permette di accedere a sconti su prodotti e servizi delle società del Gruppo Unipol. Sicurezza : Il dispositivo per il telepedaggio è assicurato, offrendo una tranquillità in più in caso di furto e/o di smarrimento.

: Il dispositivo per il telepedaggio è assicurato, offrendo una tranquillità in più in caso di furto e/o di smarrimento. Assenza di vincoli : Il cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali o spese di chiusura.

: Il cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali o spese di chiusura. Praticità : È possibile associare un secondo dispositivo allo stesso contratto a soli 0,50 euro al mese, così da poterlo usare su un secondo veicolo.

: È possibile associare un secondo dispositivo allo stesso contratto a soli 0,50 euro al mese, così da poterlo usare su un secondo veicolo. Disponibilità: Sono previste possibilità di acquisto online, nelle Agenzie UnipolSai e presso i partner ufficiali.

Dal momento che parliamo di un servizio di telepedaggio, è importante sapere dove può essere sfruttato. Ebbene, il sito ufficiale chiarisce che UnipolMove è utilizzabile su tutto il territorio nazionale e i caselli abilitati sono quelli dedicati ai pagamenti elettronici sui quali è presente il logo dell’Unione Europea. Per quanto riguarda le tratte attive e quelle in corso di attivazione, è possibile consultare la mappa interattiva sul sito e il documento ufficiale a questo link.

Tariffe e promo lancio

Dal momento che parliamo di un servizio abbastanza nuovo, è prevista una promozione molto interessante per tutti (sia clienti privati che business): il canone del servizio è gratis per i primi sei mesi. Ecco il dettaglio delle tariffe:

UnipolMove Privati a 1 euro al mese : servizio di telepedaggio, servizi di mobilità, fatturazione mensile, possibilità di aggiungere un secondo dispositivo, nessun vincolo di recesso, app.

: servizio di telepedaggio, servizi di mobilità, fatturazione mensile, possibilità di aggiungere un secondo dispositivo, nessun vincolo di recesso, app. UnipolMove Business a 1 euro al mese: servizio di telepedaggio, servizi di mobilità, fatturazione quindicinale, nessun vincolo di recesso, app.

Acquista UnipolMove (è gratis per i primi 6 mesi)

Informazioni utili

Innanzitutto, il servizio UnipolMove come Cliente Privato può essere attivato direttamente online tramite sito o app; in alternativa è possibile recarsi in agenzia, che è l’unica modalità per i clienti Business.

Ogni dispositivo presente nel contratto UnipolMove è associabile a una sola targa, modificabile in ogni momento. Solo i clienti Privati possono aggiungere un secondo dispositivo.

Le fatture sono visualizzabili in dettaglio nell’Area Riservata. Detto dei diversi tempi di fatturazione per clienti privati e business, il giorno di fatturazione decade comunque a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per altre domande, visitate questo link.

App UnipolMove

Parte integrante del servizio UnipolMove è l’app ufficiale, disponibile per iOS e Android e comprensiva di tante funzioni. Ecco tutti i servizi che permette di gestire:

Telepedaggio

Strisce blu e parcheggi convenzionati

Bollo, PagoPA e altri pagamenti

Bollo, PagoPA e altri pagamenti Rifornimento Carburante

Rifornimento Carburante Area C di Milano.

L’app UnipolMove per iOS è scaricabile dall’App Store a questo link; la controparte per Android è disponibile sul Google Play Store a questo link.

Concorso estivo: premi carburante in palio

In questo momento è attivo il Concorso estivo Summermove, nell’ambito del quale UnipolMove mette in palio ogni giorno 50 buoni carburante da 50 euro. La partecipazione è riservata a coloro che acquisteranno il servizio di telepedaggio per privati entro il 4 agosto.

Il meccanismo è molto semplice, basta:

Acquistare il servizio UnipolMove entro la scadenza indicata,

Attendere la mail con il codice concorso e cliccare su Gioca Ora

Scoprire subito l’eventuale vincita.

Il regolamento completo è disponibile a questo link.

Acquista UnipolMove (è gratis per i primi 6 mesi)