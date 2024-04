ASUS si prepara ad accogliere la prossima generazione di processori AMD Ryzen desktop e annuncia la disponibilità di nuovi BIOS per tutte le schede madri basate su chipset AMD serie 600 con socket AM5. L’annuncio di ASUS, che in realtà si allinea ai competitor e partner AMD, risulta quantomeno indicativo, suggerendo che probabilmente il lancio delle nuove CPU Ryzen non dovrebbe essere poi così lontano, tanto da non escludere qualche novità di rilievo già al prossimo Computex di Taipei che si terrà a inizio giugno.

Le schede madri ASUS AM5 sono già pronte per i Ryzen 9000 Zen5

Anche se AMD per il momento non si è sbottonata troppo, in particolare per quanto riguarda la possibile finestra di lancio, sappiamo che i processori Ryzen di prossima generazione dovrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno. Potremmo avere come detto un’anticipazione al Computex 2024, ma considerando le tempistiche del caso è molto probabile che non vedremo alcun prodotto in commercio prima della fine dell’estate. Detto questo, quello che rimane certo è che le CPU next-gen di AMD utilizzeranno l’architettura CPU Zen5, rinnovata non solo dal punto di vista della resa prestazionale, ma anche sotto il profilo dell’efficienza, già ottima in realtà sui modelli basati su Zen4 come i Ryzen 7000 e 8000.

I nuovi modelli, verosimilmente Ryzen 9000, manterranno come promesso da AMD piena compatibilità con le attuali schede madri e chipset, quindi con lo stesso socket AM5 che, dati alla mano, garantirà anche la retrocompatibilità con i sistemi di dissipazione attualmente in commercio. Così come per altre aziende di settore, non escludiamo che ASUS proponga una nuova gamma di schede madri, probabilmente indirizzate alla fascia alta e medio/alta del segmento consumer, sempre sfruttando gli attuali chipset come AMD X670E, X670 e B650; queste schede madri supporteranno le memorie RAM di tipo DDR5, probabilmente più ottimizzate per sfruttare meglio i kit DDR5 ad alta frequenza (da 7.000 MT/s a in poi per intenderci.)

Tornando ad ASUS e agli ultimi aggiornamenti BIOS rilasciati nelle scorse ore, notiamo che l’azienda ha previsto un nuovo firmware per tutta la gamma, partendo dai prodotti più economici ed essenziali basati su chipset AMD A620, arrivando alle top di gamma X670E; nell’elenco che trovate a seguire noterete che sono presenti tutte le varianti proposte dal produttore taiwanese, dai prodotti Prime passando alle elaborate e costose ROG, a dir poco notevoli per prestazioni, connettività e qualità.

L’aggiornamento del BIOS, che invitiamo a effettuare sempre con cautela soprattutto per quell’utenza alle prime armi, può essere effettuato in diversi modi; tra questi segnaliamo, per i meno esperti, ASUS USB BIOS Flashback, un’utility che facilita tutto il procedimento senza accedere alla solita interfaccia (comunque intuitiva). A seguire l’elenco dei modelli interessati, divisi per comodità in base alla serie di appartenenza e con a fianco l’ultima versione del BIOS compatibile coi nuovi modelli di CPu AMD. Per maggiori dettagli e soprattutto per il download del firmware vi rimandiamo invece al link in fonte.

ASUS ROG CROSSHAIR

ROG CROSSHAIR X670E EXTREME 2007

ROG CROSSHAIR X670E HERO 2007

ROG CROSSHAIR X670E GENE 2007

ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI 2007

ASUS ROG STRIX

ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI 2007

ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI 2007

ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI 2611

ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI 2613

ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI 2613

ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 2613

ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 2611

ASUS TUF GAMING

TUF GAMING X670E-PLUS WIFI 2613

TUF GAMING X670E-PLUS 2613

TUF GAMING B650-PLUS WIFI 2613

TUF GAMING B650-PLUS 2613

TUF GAMING B650-E WIFI 2613

TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 2613

TUF GAMING B650M-PLUS 2613

TUF GAMING B650M-E WIFI 2613

TUF GAMING B650M-E 2613

TUF GAMING A620-PRO WIFI 2613

TUF GAMING A620M-PLUS WIFI 2613

TUF GAMING A620M-PLUS 2613

ASUS ProArt

ProArt X670E-CREATOR WIFI 2007

ProArt B650-CREATOR 2007

ASUS PRIME