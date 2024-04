AMD potrebbe essere molto vicina al lancio dei processori di nuova generazione Ryzen 9000, probabilmente i primi modelli a utilizzare la nuova architettura CPU Zen5 con nodo produttivo TSMC ottimizzato. Dopo le molte indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, è stata la stessa azienda a fornire questa indicazione attraverso l’ultima versione dei driver destinati ai chipset della serie AMD 600.

Nessun dettaglio relativo a possibili modelli e/o caratteristiche dei processori, senza dimenticare che il supporto per gli inediti Ryzen 9000 potrebbe indicare anche l’imminente debutto dei modelli destinati alla piattaforma laptop con nome in codice Strix Point.

AMD Ryzen 9000 pronti a stravolgere le prestazioni dei PC

In questi ultimi due anni AMD è stata molto brava a tenere alta l’attenzione sulla tanto chiacchierata architettura CPU Zen5, promettendo un netto salto generazione in fatto di prestazioni ed efficienza rispetto ai già ottimi Ryzen 7000/8000 basati su Zen4. Secondo i rumor più recenti, AMD Zen5 dovrebbe essere in grado di offrire prestazioni single-core fino al 40% superiori a Zen4, probabilmente con un 15-20% di media e una variazione che dipenderà dall’applicativo preso in esame.

Tornando alla notizia, nelle scorse ore ASUS è stato il primo partner a rilasciare i nuovi driver per chipset AMD V6.03.19.217, una pacchetto che non è passato inosservato agli smanettoni del momento visto che proprio in questi driver è stato aggiunto il supporto agli inediti Ryzen 9000.

Come anticipato, nessun altro dettaglio è trapelato, possiamo dirvi che il driver in questione è l’AMD PMF, o Platorm Management Framework, indispensabile per la gestione di consumi e prestazioni in relazione alle temperature di esercizio. A oggi AMD non ha fornito indicazioni su quella che potrebbe essere la finestra temporale di lancio dei prodotti AMD Ryzen 9000; è altamente probabile che vedremo qualcosa di concreto al Computex di Taipei di giugno, evento sempre molto caro ad AMD che dovrebbe riservarci più di una sorpresa.

Riguardo i prodotti che potrebbero essere annunciati, sembra quasi certo che i primi Ryzen 9000 a giungere sul mercato saranno quelli destinati al segmento dei notebook, verosimilmente con la sigla Ryzen 9050H; riguardo ai processori desktop, si vocifera di un lancio molto vicino ai prodotti mobile, se non in contemporanea. Le CPU Ryzen 9000 per i PC desktop, che saranno retrocompatibili con l’attuale socket AM5, dovrebbero mantenere lo stesso approccio degli attuali prodotti basati su Zen4, ovvero con un configurazione massima di 16 core e 32 thread sul modello di punta. Ovviamente ci aspettiamo miglioramenti significativi, non solo sul versante CPU, ma anche su quello della gestione della memoria e della capacità I/O, già ottima in realtà sulle soluzioni AM4.