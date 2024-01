AMD ha appena annunciato il lancio della nuova famiglia di processori Ryzen 8000G con grafica integrata che erano stati annunciati in occasione del CES di inizio gennaio e che hanno ottenuto ottimi risultati nei primi benchmark, stracciando i precedenti Ryzen 5000G. Per gli utenti ci sono tre modelli tra cui scegliere (per ora, manca all’appello l’entry level Ryzen 3 8300G), con prezzi da 199,90 euro e motore AI dedicato. Vediamo i dettagli completi.

AMD lancia i nuovi Ryzen 8000G: ecco i prezzi

La nuova serie di processori Ryzen 8000G è disponibile da oggi. Si tratta dei processori desktop con grafica integrata AMD Radeon serie 700M che possono sfruttare AMD HYPER-RX con Fluid Motion Frames per il gaming a 1080p con un buon dettaglio e buon frame rate, anche senza dover ricorrere a una scheda video dedicata.

Da notare anche la possibilità di sfruttare la tecnologia AMD EXPO per abilitare frequenze di memoria più elevate, sempre con l’obiettivo di migliorare il frame rate. C’è anche Precision Boost Overdrive (PBO), per realizzare l’overclocking ‘one-touch’. I processori della nuova gamma utilizzano il socket AM5 e RAM DDR5. Le CPU, invece, hanno architettura Zen 4.

Le opzioni, come detto in precedenza, sono tre:

AMD Ryzen 7 8700G : 8C/16T – Boost 5,1 GHz – 24 MB Cache – Radeon 780M – TDP 65W

: 8C/16T – Boost 5,1 GHz – 24 MB Cache – Radeon 780M – TDP 65W AMD Ryzen 5 8600G : 6C/12T – Boost 5,0 GHz – 2 2MB Cache – Radeon 760M – TDP 65W

: 6C/12T – Boost 5,0 GHz – 2 2MB Cache – Radeon 760M – TDP 65W AMD Ryzen 5 8500G: 6C/12T (2+4) – Boost 5,0 GHz – 22 MB Cache – Radeon 740M – TDP 65W

Per quanto riguarda i prezzi, il top di gamma Ryzen 7 8700G arriva in Italia con un prezzo di 364,90 euro mentre il Ryzen 5 8600G costa 254,90 euro. Il modello di accesso alla gamma, in attesa del Ryzen 3, è il Ryzen 5 8500G che viene distribuito con un prezzo di 199,90 euro. La nuova gamma di processori con grafica integrata di AMD è in fase di lancio presso tutti i rivenditori autorizzati dell’azienda. I nuovi processori sono acquistabili anche su Amazon.

Leggi anche: Disponibile AMD Fluid Motion Frames: prestazioni incrementate quasi del 100%