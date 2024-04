Huawei Watch Fit 3 si farà, nonostante non sia stato svelato il 18 aprile assieme ai nuovi flagship della famiglia Pura 70. E ora grazie al leaker Roland Quandt possiamo vedere in anteprima come sarà fatto. Quandt infatti ha postato sul proprio profilo X una serie di immagini che dovrebbero ritrarre il prossimo wearable di Huawei, che a quanto pare avrà un aspetto decisamente familiare.

La cassa è ora quadrata e non più rettangolare come su Watch Fit 2 (che trovate in offerta su Amazon), e compare anche un pulsante in stile corona digitale: insomma, è chiaro che l’ispirazione arriva tutta dalle ultime generazioni di Apple Watch. E se non ci credete, date un’occhiata al confronto qui sotto (a sinistra trovate l’orologio di Huawei, mentre nell’immagine a destra c’è Apple Watch series 10).

Chiaramente la proposta di Huawei avrà cornici meno ottimizzate rispetto all’orologio di Cupertino, ma dalle immagini in realtà sembra che il produttore cinese abbia lavorato bene sotto questo aspetto, garantendo al proprio smartwatch un display ampio ed un aspetto decisamente moderno.

Al prezzo giusto può piacere a tanti

Se davvero Huawei Watch Fit 3 dovesse essere così, allora è chiaro che si tratterebbe di un prodotto decisamente attraente per tutti quegli utenti che apprezzano il design degli Apple Watch ma non vogliono o possono spendere cifre elevate, o ancora semplicemente non possiedono un iPhone cui associarlo. E se Huawei dovesse riconfermare la fascia di prezzo di Watch Fit 2 anche per questa nuova generazione, lanciando quindi Watch Fit 3 con un listino di 149 euro, allora potremmo trovarci di fronte ad un prodotto destinato a diventare particolarmente popolare.

Le somiglianze con Apple Watch si fermeranno quindi sul fronte estetico, dato che da un prodotto economico è lecito attendersi un pacchetto di funzionalità sì completo, ma decisamente meno ricco ed evoluto rispetto a quello di smartwatch di fascia alta. Al momento, comunque, non sono filtrate ancora informazioni sulla dotazione hardware di Watch Fit 3. Huawei ha lanciato in Italia Watch Fit 2 circa un anno fa, nella seconda metà di maggio 2023, e quindi i tempi dovrebbero essere maturi per assistere a breve alla presentazione di una nuova generazione.