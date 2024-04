Nella mattinata di oggi, Huawei ha presentato sul mercato italiano una nuova smartband assieme agli smartphone della serie Huawei nova 12. Si chiama Huawei Band 9 e, rispetto alla generazione precedente, è pressoché indistinguibile esteticamente se non per qualche piccolezza, fra cui un nuovo sensore che potrebbe tornare utile a molti.

Monta uno schermo AMOLED da 1,47″, promette fino a 2 settimane di autonomia, integra un nuovo sistema per agganciare e sganciare i cinturini e un’ampia dotazione di funzioni per monitorare l’attività fisica e la salute, per un assaggio veloce. Per saperne di più su Huawei Band 9, anche relativamente ai prezzi e alle novità rispetto al modello precedente, seguiteci.

Caratteristiche tecniche, funzioni software e design di Huawei Band 9

Specifiche tecniche di Huawei Band 9: schermo: AMOLED touch da 1,47″ con risoluzione 194 x 368 pixel (densità di 282 PPI) e rapporto fra schermo e corpo del 65%;

con risoluzione 194 x 368 pixel (densità di 282 PPI) e rapporto fra schermo e corpo del 65%; sensori : ottico per la frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore per la luce ambientale;

: ottico per la frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore per la luce ambientale; connettività: 2,4 GHz, Bluetooth e BLE;

compatibilità : Android 8 o superiori, iOS 13 o più recenti;

: Android 8 o superiori, iOS 13 o più recenti; impermeabilità : 5 ATM (50 metri);

: 5 ATM (50 metri); dimensioni e peso: 43,45 x 24,86 x 8,99 mm, pesa 14 grammi senza cinturino;

senza cinturino; autonomia: fino a 14 giorni se utilizzato poco, fino a 9 usato normalmente, fino a 3 con AOD (modalità schermo sempre acceso) attiva.

Per quanto riguarda l’autonomia di Huawei Band 9, oltre alla ricarica rapida che le fornisce l’energia necessaria per durare 2 giorni, secondo quanto dichiarato, vale la pena specificare le modalità di utilizzo con i dati riportati da Huawei:

fino a 14 giorni con: monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo, HUAWEI TruSleep disattivata di notte, 30 minuti di allenamento a settimana, notifiche di messaggi attive (compresi 50 messaggi, 6 chiamate e 3 sveglie al giorno) e attivazione dello schermo 200 volte al giorno.

con: monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo, HUAWEI TruSleep disattivata di notte, 30 minuti di allenamento a settimana, notifiche di messaggi attive (compresi 50 messaggi, 6 chiamate e 3 sveglie al giorno) e attivazione dello schermo 200 volte al giorno. fino a 9 giorni con: Monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo, HUAWEI TruSleep attivata di notte, monitoraggio automatico di SpO₂ e rilevamento dello stress sono abilitati, 60 minuti di allenamento a settimana, notifiche di messaggi attive (compresi 50 messaggi, 6 chiamate e 3 sveglie al giorno) e attivazione dello schermo 500 volte al giorno.

con: Monitoraggio della frequenza cardiaca sempre attivo, HUAWEI TruSleep attivata di notte, monitoraggio automatico di SpO₂ e rilevamento dello stress sono abilitati, 60 minuti di allenamento a settimana, notifiche di messaggi attive (compresi 50 messaggi, 6 chiamate e 3 sveglie al giorno) e attivazione dello schermo 500 volte al giorno. fino a 3 giorni con AOD attiva: AOD attiva, monitoraggio frequenza cardiaca sempre attivo, HUAWEI TruSleep attivata di notte, monitoraggio automatico di SpO₂ e rilevamento dello stress abilitati, 60 minuti di allenamento a settimana, notifiche di messaggi attive (compresi 50 messaggi, 6 chiamate e 3 sveglie al giorno) e attivazione dello schermo 500 volte al giorno.

Le novità rispetto al modello precedente? Poche: in termini di hardware Huawei Band 9 si distingue solo per la presenza del magnetometro (misura l’indice di forza magnetica, utile per esempio per la bussola), e del sensore che rileva la luce ambientale con cui vengono regolati i livelli di luminosità dello schermo, una novità apprezzabile e utile, che potrebbe impattare anche sui consumi energetici.

Funzioni software di Huawei Band 9

Nonostante si tratti di una smartband, sono tante le funzioni software di Huawei Band 9, come d’altronde lo sono anche quelle del modello precedente. Fra queste, c’è ad esempio Huawei TruSleep 4.0 per il monitoraggio del sonno e del riposo più in generale che, assieme a TruSeen 5.5 e ai dati rilevati dal sensore ottico forniscono diversi dati relativi alla frequenza cardiaca, all’ossigenazione del sangue, le interruzioni nella respirazione e altri parametri, fra cui lo stress, il rilevamento delle aritmie e le informazioni sul ciclo mestruale.

Sono molte anche le attività sportive che Huawei Band 9 può tracciare, oltre 100, nonostante non bisogna aspettarsi granché in termini di dati rilevati, considerando che si tratta di una semplice smartband. L’algoritmo TruSport, tuttavia, fornisce alcune informazioni utili relative ad alcune attività come la corsa, per la quale indica il passo, la distanza percorsa (non ha il GPS, per cui il calcolo è impreciso), il carico di allenamento e i tempi di recupero. Anche per il nuoto, Huawei Band 9 fornisce dati utili come il numero di bracciate, le vasche e la distanza complessiva percorsa.

Huawei Band 9 integra poi le classiche funzioni smart, come le notifiche al polso con risposte rapide (emoji inclusi), i controlli della riproduzione multimediale, la torcia, la funzione di scatto a distanza, o quella di condivisione dei dati di salute con amici e familiari nel caso in cui la smartband rilevasse delle anomalie. Per la personalizzazione, ci sono oltre 10.000 quadranti da scegliere sull’app Watch Face Store.

Immagini di Huawei Band 9

Prezzo e disponibilità di Huawei Band 9

Huawei Band 9 è disponibile sul mercato italiano da oggi, 15 aprile, in vendita al prezzo di 59 euro in 5 colorazioni: Starry Black, White, Lemon Yellow, Charm Pink e Blue.

Comprandone una su Huawei Store si ottiene uno sconto di 20 euro valido sull’acquisto di una seconda Band 9, per un’offerta di lancio in vigore fino al 12 maggio. Altrimenti, dovrebbe essere disponibile presto anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

Acquistando due Huawei Band 9, la seconda è in sconto a 39 euro