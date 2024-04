In queste ore, Amazfit è impegnata nel rilascio di un aggiornamento software di ben altro peso — Zepp OS 3.5 con Zepp Flow e annessa AI generativa, in distribuzione anche in Italia per il modello Balance —, ma sta distribuendo anche altri update dal contenuto interessante per una lunga lista di modelli apprezzati come Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Cheetah e Cheetah Pro e Amazfit Falcon.

Le novità dei nuovi aggiornamenti di Amazfit

Come annunciato dal produttore in via ufficiale, Amazfit T-Rex Ultra sta ricevendo la versione firmware 8.39.3.2, mentre Amazfit Falcon ottiene la 9.27.5.1. Diverse le novità introdotte, rivolte principalmente agli sportivi, in particolare a chi si dedica alla corsa. Di seguito il changelog ufficiale con dettagli di novità e ottimizzazioni (comuni ai due modelli):

Piani di corsa Zepp Coach migliorati con un punteggio di allenamento per allenamenti individuali e la possibilità di cambiare modalità di guida (per corsa/camminata stazionaria).

migliorati con un punteggio di allenamento per allenamenti individuali e la possibilità di cambiare modalità di guida (per corsa/camminata stazionaria). Aggiornata la modalità di pesca sportiva per registrare il numero di lanci effettuati e di pesci catturati e aggiunte funzionalità come curve orarie alba-tramonto, grafici dei dati di pressione e timer di loop.

per registrare il numero di lanci effettuati e di pesci catturati e aggiunte funzionalità come curve orarie alba-tramonto, grafici dei dati di pressione e timer di loop. Estendi l’algoritmo VO₂ Max alla modalità Trail Run , i dati VO₂ Max verranno aggiornati dopo l’allenamento se le condizioni sono soddisfatte.

alla modalità , i dati VO₂ Max verranno aggiornati dopo l’allenamento se le condizioni sono soddisfatte. Aggiunto un nuovo accessorio per l’allenamento: il misuratore di potenza di corsa Stryd , che fornisce potenza in tempo reale.

, che fornisce potenza in tempo reale. Aggiunto un nuovo accessorio per l’allenamento: Termometro Clinico CORE , con 8 nuovi dati correlati.

, con 8 nuovi dati correlati. Aggiunto un pulsante “Salta” sul touch screen durante l’allenamento nel piano di corsa Zepp Coach.

sul touch screen durante l’allenamento nel piano di corsa Zepp Coach. Risolti bug noti.

Tra gli smartwatch Amazfit che si stanno aggiornando in queste ore, figura anche la serie composta da Cheetah Pro, Cheetah Round e Cheetah Square, che stanno ricevendo rispettivamente le versioni firmware 1.23.3.1, 1.24.3.1 e 1.23.3.3. Le novità introdotte sono esattamente le stesse viste per gli altri due modelli, alle quali se ne aggiunge una importante per la messaggistica: la sincronizzazione dei messaggi immagine da WhatsApp allo smartwatch quando connesso a uno smartphone Android.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Gli aggiornamenti descritti, sono in fase di distribuzione per tutti gli utenti a livello globale. A dispetto di ciò, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che l’aggiornamento venga rilevato come disponibile per il proprio dispositivo. Ad ogni modo, i possessori di Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Cheetah Pro, Cheetah Square, Cheetah Round e Amazfit Falcon possono verificare la disponibilità del nuovo update per il proprio wearable aprendo l’app Zepp, accedendo al Profilo, selezionando lo smartwatch e poi Verifica aggiornamenti.