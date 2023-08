Da Amazfit arriva un nuovo smartwatch dedicato a chi è alla ricerca di un modello con un design curato e che possa contare su una dotazione tecnica che lo renda una valido assistente per i propri allenamenti: stiamo parlando di Amazfit Cheetah (Square).

Animato da Zepp OS 2.0, il nuovo smartwatch di Amazfit vanta una serie di soluzioni che si adattano in particolare a chi vuole sfruttarlo per monitorare le proprie prestazioni da corridore e migliorarle.

Ecco come viene presentato dal produttore:

Sei pronto a portare la tua corsa al livello superiore? Diventa il corridore che aspiri ad essere, con una guida all’allenamento basata sull’intelligenza artificiale personalizzata e una precisione GPS leader, per rimanere preciso sul tuo percorso, ovunque tu corra. Sali sul podio, ti sta aspettando.

Le principali caratteristiche di Amazfit Cheetah (Square)

Il nuovo smartwatch di Amazfit può contare su tutta una serie di funzionalità che lo rendono un vero e proprio assistente per i propri allenamenti, come Zepp Coach (il sistema di training basato sull’intelligenza artificiale e con piani personalizzati per ciascun utente), la modalità Track Run per gli allemanenti su pista, MaxTrack (tecnologia GPS che dovrebbe garantire una grande precisione), la possibilità di visualizzare le mappe offline, il monitoraggio della frequenza cardiaca (oltre che quelle dello stress, dei livelli di SpO₂ e del sonno), la possibilità di connettersi a una fascia per la frequenza cardiaca, oltre 100 app e Amazon Alexa integrato.

Questa è la scheda tecnica di Amazfit Cheetah (Square):

dimensioni: 44 x 38,7 x 9,9 mm

peso di 25 grammi (senza cinturino) o 37 grammi (con cinturino)

scocca resistente all’acqua (5 ATM)

lunetta in lega di alluminio

cinturino in silicone liquido

display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel, densità di 341 ppi e luminosità fino a 1.000 nit

connettività WiFi 2.4GHz e Bluetooth 5.3

sensori: BioTracker PPG, di accelerazione, giroscopico, geomagnetico, barometrico e di luce ambientale

antenna GPS a polarizzazione circolare, posizionamento a doppia banda e 6 sistemi di posizionamento satellitare

batteria da 240 mAh con autonomia fino a 4 giorni (uso intenso)

dispositivi supportati: Android 7.0 (e versioni successive) e iOS 12.0 (e versioni successive)

Prezzi e disponibilità

Amazfit Cheetah (Square) è disponibile nella colorazione Winner Champagne a 229,90 euro sul sito del produttore (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Lo smartwatch dovrebbe presto sbarcare anche su Amazon.