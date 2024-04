Recentemente i proprietari di un veicolo Tesla Cybertruck hanno riscontrato dei gravi guasti subito dopo la consegna del mezzo e la settimana scorsa è emerso che Tesla ha sospeso tutte le consegne del pick-up elettrico negli Stati Uniti per motivi di sicurezza.

Ora un avviso della National Highway Traffic Safety Administration ha rivelato che Tesla ha emesso un richiamo per 3.878 Cybertruck.

Apparentemente il problema di sicurezza riguarda il pedale dell’acceleratore che per via dello scivolamento della copertura verso l’alto può rimanere incastrato e continuare a far accelerare l’auto senza possibilità di controllo, costituendo perciò un grave rischio per la sicurezza. Ecco un video che spiega il difetto.

Tesla richiama quasi 4.000 Cybertruck

Secondo quanto riferito la casa automobilistica di Elon Musk invierà gli avvisi di richiamo ai proprietari dei Cybertruck che tuttavia possono anche chiamare il numero del servizio clienti dell’azienda.

Il problema sembra di facile soluzione, ma quello che sta accadendo costerà molto caro a Tesla, sia in termini di costi che di immagine del marchio.

In una conferenza sugli utili all’inizio di questo mese la società ha rivelato di aver registrato il primo calo delle consegne su base annua dal 2020, con Elon Musk che aveva già avvertito gli azionisti del fatto che probabilmente vedranno una crescita delle vendite “notevolmente inferiore” per il 2024 e quanto sta accadendo ai Cybertruck di certo non migliorerà le previsioni.