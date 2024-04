Il momento della presentazione ufficiale dell’atteso Robotaxi di Tesla si avvicina a grandi passi e tra pochi mesi Elon Musk sarà in grado di mantenere la promessa fatta oramai parecchio tempo fa ai fan del colosso automobilistico statunitense.

Nelle scorse ore l’eccentrico miliardario ha annunciato su X che la data in cui sarà finalmente svelato tale nuovo progetto dell’azienda è giovedì 8 agosto 2024.

Cosa sappiamo per il momento del Robotaxi di Tesla

Fra quattro mesi, pertanto, potremo finalmente scoprire se Elon Musk riuscirà a mantenere la promessa di rendere disponibile una soluzione per gli spostamente particolarmente economica (dovrebbe costare meno dei comuni trasporti pubblici).

L’annuncio è arrivato nello stesso giorno in cui Reuters ha riportato che Tesla avrebbe cancellato il proprio progetto di realizzare un’auto elettrica più economica (con un prezzo inferiore a 25.000 dollari), preferendo puntare su un veicolo autonomo che possa essere in grado di rendere tutte le soluzioni della concorrenza “obsolete”.

Il numero 1 di Tesla oramai da diversi anni parla del tanto atteso Robotaxi (nel 2023 ha anche “mostrato” un veicolo coperto durante un evento), arrivando persino ad ipotizzare che in futuro gli utenti avranno la possibilità di guadagnare grazie alle proprie auto a guida autonoma, usandole per accompagnare dei passeggeri a pagamento (l’azienda dovrebbe creare una sorta di flotta condivisa, da mettere a disposizione di eventuali interessati alla ricerca di un mezzo per spostarsi).

Ad oggi, tuttavia, i progetti di Tesla relativi ai veicoli a guida autonoma sono in ritardo rispetto alle previsioni e questo è proprio uno degli argomenti più usati dai tanti rivali di Elon Musk.

Ad inizio agosto scopriremo se il colosso statunitense è davvero riuscito a fare dei notevoli passi in avanti e quanto tempo dovremo attendere per vedere i Robotaxi effettivamente in funzione sulle strade.