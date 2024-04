Il pick-up elettrico di Tesla sta affrontando delle difficoltà apparentemente legate alla sicurezza, poiché le consegne del Cybertruck sarebbero state sospese per risolvere i problemi con un componente problematico, ma nessuno sembra avere un quadro chiaro della situazione.

La settimana scorsa i proprietari di Cybertruck hanno riscontrato dei gravi guasti subito dopo la consegna del mezzo e ora sembra che Tesla abbia sospeso tutte le consegne dell’auto elettrica a livello nazionale, in attesa di una sostituzione delle parti per motivi di sicurezza.

Perché le consegne di Cybertruck sarebbero state sospese

Secondo quanto riportato da alcune fonti di settore sembra che la casa automobilistica di Elon Musk abbia sospeso per sette giorni la produzione di Cybertruck a livello nazionale per risolvere un problema di sicurezza di alcuni componenti.

A preoccupare i potenziali acquirenti di Cybertruck è anche il fatto che non è chiaro quali siano i componenti problematici, in quanto molti rapporti sostengono che si tratti del pedale dell’acceleratore, ma esiste anche un avviso del servizio Cybertruck che impone la sostituzione del modulo di controllo del piantone dello sterzo.

Un utente ha riferito su X che nemmeno i centri assistenza Tesla hanno un quadro chiaro del motivo per cui la produzione del Cybertruck sarebbe stata sospesa.

Il fatto che Tesla rimanga in silenzio stampa alimenta le speculazioni in merito alla questione, tuttavia sostituire le parti problematiche su tutti i Cybertruck interessati nella coda di produzione potrebbe essere un compito colossale per l’azienda.