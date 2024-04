Il visore per la realtà virtuale Meta Quest 2 costava 299 dollari all’inizio di quest’anno, ma poco dopo l’azienda di Mark Zuckerberg ha ribassato il prezzo a 249 dollari.

Ora Meta ha deciso di scontare ulteriormente il suo visore, probabilmente per liberarsi delle scorte per fare spazio al modello di nuova generazione. Meta ha abbassato il prezzo del visore Quest 2 con 128 GB di spazio di archiviazione a 199 dollari e ora il prodotto diventa interessante per chi ha intenzione di entrare nel mondo della realtà virtuale.

Meta ribassa ancora il prezzo del visore Quest 2

Meta Quest 2 è dotato di due display LCD a commutazione rapida con risoluzione 1832×1920 ciascuno e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, inoltre può contare su una solida libreria di app VR e su servizi di gioco via cloud come Xbox Cloud Gaming.

In più l’azienda ha recentemente abbassato anche i prezzi dei relativi accessori che ora costano quasi la metà rispetto a prima.

Meta Quest 3 ha un prezzo decisamente più elevato, quindi il modello precedente può essere una scelta valida per chi cerca un’esperienza di realtà virtuale a un prezzo contenuto.

Un paio di mesi fa Mark Zuckerberg ha affermato che Meta Quest 3 è meglio di Apple Vision Pro e non solo dal punto di vista del prezzo. I visori Meta Quest sono acquistabili anche su Amazon.