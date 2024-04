Apple sta cercando di rendere ancora più speciale il suo visore per la realtà mista con la funzionalità Spatial Personas che permette a chi indossa Apple Vision Pro di vedere gli altri nel proprio spazio virtuale.

L’obiettivo di Spatial Personas è quello di rendere la collaborazione e l’incontro virtuale tra persone il più naturali possibile tramite il visore di Apple, permettendo loro di lavorare insieme agli altri su presentazioni, guardare film su SharePlay o giocare come se le altre persone fossero proprio lì accanto a loro.

L’azienda spiega che gli avatar “spaziali” degli altri possono essere abilitati o disabilitarli a piacimento durante una chiamata FaceTime e aggiunge che tutti saranno in grado di modificare i contenuti come preferiscono, senza influenzare il modo in cui i loro compagni virtuali li vedranno. Ecco un video che permette di farsi un’idea della funzionalità allo stato attuale.

La tecnologia Spatial Personas è stata costantemente migliorata rispetto a quando è stata presentata insieme a Vision Pro. Ora è in grado di catturare e riprodurre gli avatar in un modo meno inquietante, ma diventerebbe ancora più accattivante se Apple riuscisse a far sembrare che nostri amici remoti siano effettivamente accanto a noi.

La funzionalità supporta un massimo di cinque partecipanti e sarà disponibile da oggi per tutti coloro che dispongono di un visore Apple Vision Pro con visionOS 1.1 o versione successiva.